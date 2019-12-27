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مرأة

الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:31 م
الجلد أبرزهم.. مصممة
الجلد أبرزهم.. مصممة أزياء تكشف موضة شتاء ٢٠١٩
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حياة عبد العزيز
قالت بيري زاد مصممة الأزياء لـ"صدى البلد"، إن موضة شتاء ٢٠١٩-٢٠٢٠، تتميز بأنواع أقمشة جديدة عن كل عام.

وكشفت مصممة الأزياء أن أقشمة الجلد تعد من أبرز الأنواع، بألوان النبيتي والأسود، سواء في البنطال أو البلوزة أو الچيب.

وتابعت أن الأقمشة الجلد تناسب الأجسام النحيفة فقط، أما الفتيات ذات الأجسام السمينة ترتدين الجلد في حالة واحدة فقط وهي الچيب الجلد البيلسيه.

وقالت "بيري" إن الملابس الجلد لا تتناسب مع أوقات العمل، فهي تصلح للخروج في المساء فقط، لتتميز الفتاة بإطلالة مميزة.

وأضافت أن ثاني أنواع الأقمشة لموضة شتاء ٢٠١٩-٢٠٢٠، هي الشمواه والتي تضفي روح الجمال على المقتنيات، حيث اشتهرت تلك الموضة في هذا الشتاء بلونين متميزين الجملي والزيتي.

وقالت لـ"صدى البلد"، إن الفتيات ذات الجسم السمين أو الكيرڤي تستطيع ارتداء الأقمشة الشمواه بجميع الاشكال سواء الچيب أو البلوزة أو الفستان.

وتابعت أن الشمواه يصلح لجميع الأوقات والأغراض، فبإمكان السيده أن ترتديه أثناء فترة العمل ليكون بشكل كلاسيكي، أو الخروج أثناء فترة المساء بأن يكون كاچوال.

وأشارت "بيري" إلى أن ثالث الأقمشة لهذا العام هي الكاروهات بأنواعها الصغيرة أو الكبيرة، وتعددت الألوان لهذه القماشة لتناسب جميع أذواق الفتيات.

وتابعت مصممة الأزياء أن الشيميز الكاروهات ذات الشكل الكبير يصلح الأجسام النحيفة، اما الكاروهات الصغيرة تصلح للأجسام السمينة، فهي تضفي شكل انيق.

كما يصلح ارتداء الملابس الكاروهات بجميع الأوقات.

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الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
الجلد أبرزها.. مصممة أزياء تكشف عن أحدث صيحات الموضة في الشتاء .. صور
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