هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية| علي جمعة يوضح |فيديو

كيف تغتسل من الجنابة



أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.



وأضاف«العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.



حكم قراءة الحائض القرآن



أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض ؟).



وأكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.



حكم رقية الحائض نفسها أو غيرها بالرقية الشرعية



قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض أو النفساء، لا يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة.



وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن ؟ أن المرأة التي تحفظ القرآن وتخشى نسيانه بعدم قراءته طيلة فترة الحيض التي قد تصل إلى 15 يومًا، أو النفاس التي قد تصل إلى 60 يومًا، يجوز لها أن تنظر في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول وتمرر النظر تطبيق المصحف دون النطق وترديد اللسان.



حكم جماع الزوجة في صيام الفرض



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يومًا فإن لم يستطع؛ أطعم عن 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعم به أهله.



وأوضح الشيخ على جمعة في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر ؟ أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان ، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.



كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات



أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، كفارة جماع المرأة في نهار رمضان، مؤكدًا أن على الرجل صيام 60 يومًا فمن لم يستطع فليطعم 60 مسكينًا.



وأضاف الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات ؟ أن المرأة التي تريد أن تقضي ما على زوجها من حق لله، فلتصم عنه 60 يومًا أو أي أحد من أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».



وأفاد بأنه حال عجز أولياء الميت عن الصيام؛ فليطعموا 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعمون به أهلهم، لافتًا إلى إن إخراج الفدية يكون بعد الدعاء له وكثرة الاستغفار.



اعتقاد خاطئ عن كفارة الجماع في نهار رمضان



كان الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهور، قد قال في فتوى سابقة له، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.



وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».