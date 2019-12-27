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مرأة

خلال دقيقتين.. علاج تنميل اليدين في 3 خطوات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:51 م
علاج تنميل اليدين
علاج تنميل اليدين في ٣ خطوات
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حياة عبد العزيز
يمكن أن يحدث التنميل عندما تنام على يديك أو تضعهما في وضع غريب على مفاصلهما، ووفقًا لموقع "wikiHow" تعرف على علاج التنميل في المنزل خلال مدة قليلة.

علاج تنميل اليدين:

- تثبيت اليدين إلى الأمام، وذلك لراحة ذراعيك.

- قم بهز يديك إذا استمر التنميل لمدة تزيد على 30 ثانية، حركهما بقوة لكن ليس لدرجة أن تطقطق المفاصل.

- ضع يديك تحت ماء دافئ جارٍ لمدة ٣ دقائق، فإذا ظلت يديك متخدرة، ضعهما تحت ماء جارٍ تتراوح حرارته من 32 إلى 38 درجة مئوية.

واحرص على أن يكون الماء دافئًا لا ساخنًا، واثنِ يديك ومعصميك ببطء، ومددهما وهما تحت الماء.
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