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محافظات

حياة كريمة.. مستقبل وطن بالشرقية يعلن إقامة شوادر اللحوم والملابس بأسعار مخفضة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:35 م
مستقبل وطن بالشرقية
مستقبل وطن بالشرقية يعلن إقامة شوادر اللحوم
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية ان المحافظة شهدت، نشاطًا مكثفًا لحزب مستقبل وطن بعدد من المراكز والمدن فى إطار دعم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبناها الحزب لمساندة الدولة فى تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، لاسيما رعاية الفئات الأكثر احتياجًا من محدودى الدخل في عزب وقرى الإقليم.

وأضاف امين مستقبل وطن بالشرقية أن الحزب أخذ على عاتقه رفع المعاناه عن كاهل سكان المحافظة، فى إطار المشاركة المجتمعية التى ينتهجها الحزب، وتبنيه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة لشعب عظيم"، والتى بدأها الحزب بتدشين مجمعه الطبي بمدينة الزقازيق، والذي وفر الرعاية الطبية في شكل إستثماري بتكلفة رمزية، وعلى مدار قرابة العام، تم افتتاح 22 تخصص طبي، بكافة الاقسام شامل التحاليل والأشعة..

وأضاف "محمد سليم" أن الحزب لم يكتفى بالدور الخدمي بقطاعي الصحة والتعليم، والمحليات، فعمل على تنظيم معارض بيع السلع الغذائية الهامة، ومقاومة جشع التجار بانتشار نقاط التمركز البيعية، والسيارات المتنقلة، بتوفير الخضروات والفاكهة والاسماك واللحوم، والملابس، بأسعار الجملة، بالتنسيق مع أمناء المراكز.

وأوضح "سليم" أن أمانة الحزب بالشرقية، وجهت أمانة التنظيم بالمحافظة برئاسة المستشار "عبدالعزيز الصافي" لاستغلال الطاقات الشبابية، في تكثيف وتنظيم المبادرات الخدمية، وظهر دورهم أكثر وضوحا في عدد من المراكز ومنها "مشتول السوق، وديرب نجم، والابراهيمية، وبلبيس، والقرين، وكفر صقر، وفاقوس" والتي تفاعل معها المواطنين بصورة مُرضية من خلال الإقبال الكثيف على معارض وسيارات مستقبل وطن المنتشره بقرى وكفور هذه المراكز.

وأكد أن امانة التنظيم بالمحافظة، اجتمعت م أمناء الحزب بالمراكز، لوضع آلية تواجد مكثف لفترة شهرين متتاليين لتقديم كافة أوجه الدعم لمحدوي الدخل والغير قادرين، وذلك بتنظيم عدة معارض لتوفير السلع والمستلزمات الهامة، ومنها قوافل الصحة والغذاء، وخدمة الإنتاج الحيواني، ومكافحة برد الشتاء بتوزيع البطاطين، ورصد المستحقين في بناء أسقف المنازل، وإقامة المعارض بالتنسيق مع أصحاب المصانع الوطنية لتوفير مستلزمات العرائس بخصومات تتعدى الـ30% من اسعار الجملة، كما تم التأكيد على الاتفاق مع خبراء التعليم، و المُعلمين للبدء في إقامة مجموعات تقوية لطلاب الشهادات الاعدادية والصفوف الثانوية، بالإضافة لتوزيع المشاريع المنتجة لصالح المرأة المُعيلة، مع تفعيل الجانب الإنساني بإقامة حفلات للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن خطة مركزية ينتهجها الحزب في محافظات مصر.
حياة كريمة.. مستقبل وطن بالشرقية يعلن إقامة شوادر اللحوم والملابس بأسعار مخفضة
حياة كريمة.. مستقبل وطن بالشرقية يعلن إقامة شوادر اللحوم والملابس بأسعار مخفضة
حياة كريمة.. مستقبل وطن بالشرقية يعلن إقامة شوادر اللحوم والملابس بأسعار مخفضة
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