نجمة يوتيوب شهيرة تعترف بتعاطيها مخدر وزيت الحشيش | والسبب غير متوقع

ارجعت يوتيوبر شهيرة "تتلعثم في كلامها" تعاطيها زيت الحشيش لأنه يساعدها في الشفاء من التأتأة في الكلام.



بدأت ماتيس اهنجامين موريس ، البالغة من العمر 30 عامًا ، من مدينة كيلين ، بولاية تكساس الأمريكية، نشر الفيديو حول التلعثم في الكلام قبل عامين في محاولة لرفع وعي الناس بشأن هذه الحالة ، وذلك بعد أن حسنت من نفسها عندما كانت في الخامسة من عمرها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أخبرت نجمة يوتيوب الشهيرة كيف يصبح تلعثمها أكثر وضوحا كلما زاد الضغط عليها، وأوضحت أن زيت الحشيش، يساعدها في تقليل مستويات القلق ، وبالتالي يقلل من تلعثم كلامها.



وقالت اليوتيوبر الشهيرة ، الذي يتابعها حوالي 30،000 مشترك على يوتيوب، إنها عندما تكون عصبية وقلقة تكون تأتأتها أكثر وضوحًا، مشيرة إلى أن مخدر زيت الحشيش يساعدها على الاسترخاء ويقلل من تلعثمها في الكلام، مؤكدة على أهمية هذا المخدر لأصحاب مرض التلعثم.

