وزيري يتفقد الخدمات السياحية في آثار الأقصر.. ويستمع لمشاكل المرشدين والزوار.. صور

تفقد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، المواقع الأثرية في مدينة الأقصر، اليوم الجمعة؛ للوقوف علي الحالة الراهنة للخدمات السياحية وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.



والتقي مصطفى وزيري، بالمرشدين السياحيين، والسائحين، واستمع إليهم؛ للوقوف علي المشاكل التي تواجههم في أثناء الزيارة.



وأبدى المرشدون والسائحون إعجابهم بما قامت به وزارة السياحة والآثار مؤخرًا من أعمال لتطوير مسار الزيارة بمعبدي الكرنك والأقصر، وعمل مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وتطور طريق الكباش ورفع كفاءة الخدمات بهما.



جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار نفذت العديد من مشاريع الترميم داخل معبدي الكرنك والأقصر.



وجرى فتح معبدي الاوبت وخنسو داخل معبد الكرنك، للزيارة، بعد ترميمهما وتنظيفهما وإظهار ألوان النقوش بهما، بالإضافة إلي الانتهاء من واجهة معبد الأقصر بعد ترميم 3 تماثيل للملك رمسيس الثاني.