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رياضة

أندية سوهاج تستنجد بـ اتحاد الكرة.. وتشكو المدير التنفيذى بالمنطقة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:57 م
اللجنة الخماسية المؤقتة
اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة
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يسرى غازى
تتأهب أندية تابعة إلى منطقة سوهاج لكرة القدم لإرسال شكوى رسمية إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ضد هشام أبو حديد المدير التنفيذى لمنطقة سوهاج.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل المنطقة أن حالة من الاستياء سادت بين مسؤولي الأندية التابعة الى سوهاج من المدير التنفيذى للمنطقة هشام أبو حديد منذ توليه منصبه.

قال المصدر إن أندية سوهاج تستعد لإرسال شكوى الى مسئولى الجبلاية تتضمن بين طياتها عدم تفرغ المدير التنفيذى لعمله فى المنطقة حيث يشغل منصب مدير عام فى شركة النيل للزيوت بسوهاج ما يؤثر على مباشرته لمهام عمله وخدمة الأندية التابعة إلى المنطقة استنادا إلى علاقته الوطيدة بأحد أعضاء اتحاد الكرة السابقين الذين تقدموا باستقالتهم فى مجلس الإدارة تحت رئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

تابع: هشام أبو حديد يقوم بمنح مراقبة المباريات التابعة إلى المنطقة إلى مجموعة معينة من الحكام وأيضا مراقبة المسابقات إلى الذين يدينون له بالولاء إضافة إلى قيامه فى بعض الأحيان بمراقبة اللقاءات المحلية التابعة إلى مسابقات القسم الثالث والرابع.

أضاف: الأندية التابعة إلى منطقة سوهاج ترغب فى تدخل مسئولى اتحاد الكرة من أجل ضخ دماء جديدة داخل المنطقة تعمل على النهوض بمستوى كرة القدم فى المحافظة لافتا إلى أن بعض مسئولي الأندية قاموا بالتواصل مع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الجبلاية لعرض الأمر عليه تمهيدا لإتخاذ اللازم.
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