صحي جدا| فوائد تناول الذرة للأطفال .. لا تفوت معرفتها

تعتبرُ الذرة من أهم الخضروات وتتعدد مجالات استخدامِها في السلطات والشوربات، بالإضافة إلى طحنِها وتشكيل الدقيق منها، أو تجفيفها لصنع الفشار وغيرها من الاستخدامات الأخرى .



وكشف موقع "health line " عن فوائد الذرة للأطفال، وتشمل :





- تقوية العظام :-



تحتوي الذرة على نسبة عالية من الأملاح المعدنيّة المفيدة لصحّة العظام والأسنان، وأهمّها الكالسيوم الذي يحتاجه الأطفال.



- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي :-



يعاني الأطفال بالعادة من التعرّض للعديدِ من المشاكل في الجهاز الهضميّ، مثل الإسهال، أو الإمساك وعسر الهضم بالإضافة إلى الغازات وغيرها، لذلك فإنّ تناول الذرة من شأنه الوقاية من هذه المشكلة؛ وذلك لأنّها تحتوي على نسبةٍ عالية من الألياف الغذائيّة.



- زيادة الطاقة في الجسم:-



من الضروريّ أن يتمّ إدراج الذرة في النظام الغذائي الخاصّ بالأطفال، وذلك لأنّها تمدّهم بالطاقة والحيويّة اللازمة للقيام بواجباتهم خلال اليوم.



- تقوية الجهاز المناعي:-



تحتوي الذرة على العديد من المواد الغذائيّة المفيدة لصحّة الإنسان، مثل المواد المضادة للأكسدة، البيتا كاروتين، الفيتامينات، مثل فيتامين (هـ) وفيتامين (ج) وغيرها، حيث إنّ من شأنها المساعدة على حماية الجسم من الإصابة بالعدوات المختلفة، خاصّة الفيروسيّة والبكتيرية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالأورام الخبيثة وغيرها من المشاكل الأخرى، علاوة على ذلك فهي تعمل على تنقية الجسم من السموم وطرد الفضلات.



- الوقاية من الإصابة بالأنيميا:-



وذلك بسبب احتوائها على نسبةٍ عالية من الحديد، وبالتالي تزيد من إنتاجيّة كريات الدم الحمراء، والتي من شأنها الوقاية من الإصابة بأمراض الدم، كما أنّها تعزّزُ من نقل الغذاء والأكسجين إلى كافّة الخلايا في الجسم، بالإضافةِ إلى أنّه في حالِ تم تناولها من قبل الأمهات الحوامل فإنها تعمل على وقاية الجنين من الإصابة بالتشوّهات الخلقيّة.



- حماية العيون:-



حيث إنّها تحتوي على فيتامين (أ) والموادّ المضادة للأكسدة، والتي من شأنها الحفاظ على صحّة العيون، ووقايتها من الاصابة بالأمراض المختلفة، وأهمّها سوء الرؤية، والتي قد تكون بسبب الاستخدام المفرط للأجهزة الذكيّة، أو التلفاز، أو الأجهزة اللوحيّة وغيرها.

