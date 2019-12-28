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منوعات

احذروا أعراض الاكتئاب.. تظهر في سن أصغر من 7 سنوات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
صدى البلد
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تشير دراسة حديثة إلى أن الاكتئاب قد يبدأ في أدمغة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، وعلامات التحذير قد تتنبأ بالمشاكل عاطفية مستقبلية.

بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب ، لا تبدأ أعراض مثل القلق ونقص المتعة حتى سن المراهقة، لكن الباحثين الأمريكيين الذين درسوا ما يقرب من 100 طفل وجدوا أنهم يستطيعون التنبؤ بالأعراض الاكتئاب التي قد يعانون منها في سن 11 عن طريق فحص أدمغتهم بالإشاعة عندما كانوا في السابعة من العمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وجد الباحثون عندما قاموا بالمسح ضوئيًا عبر جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ،لـ 94 طفل بأن لديهم صلة أقل بين جزءين المخ و يعتقد أنه يتحكم في صنع القرار والمزاج.

يشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه إلى أن الخلايا "تتحدث" مع بعضها البعض ، وتشير إلى أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم جيدًا.

لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك ، وأظهر هؤلاء الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد أربع سنوات.

للحكم على هذا ، أجرى باحثون من جامعة نورث إيسترن في بوسطن مقابلات مع أولياء أمور الأطفال.

بشكل منفصل ، قام الباحثون بتصنيف الأطفال على سلوكيات "استيعاب" مثل الانسحاب من الأصدقاء والعائلة ، وعلامات القلق والأعراض الجسدية مثل التعب الشديد.

و وجدت الدراسة ، التي نشرت في مجلة JAMA Psychiatry ، أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال رأوا أن أعراض الاكتئاب لديهم تزداد سوءًا على مدار السنوات الأربع.
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