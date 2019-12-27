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صباح البلد يستعرض دعم ورعاية الدولة للإبداع والفنون التشكيلية.. غدا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:35 م
برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد
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عمرو ممدوح
يقدم برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا السبت فقرة يقدمها الإعلامي محمد جاد تستعرض اهتمام ودعم ورعاية الدولة للإبداع بمختلف صوره ومنها الفنون التشكيلية التى تعد لغة بصرية تساهم فى العمل على الارتقاء بالحس الفنى وتنمية الوعى والوجدان .

وتعرض الفقرة افتتاح معرض 50 سنة فن الذى يبرز فكرة الإيمان بتوظيف المنتج الفنى بما يحمله من قيم جمالية للمواطنين والمجتمع، حيث نجح الفنان التشكيلى الدكتور محمد زينهم فى استحداث رؤية جديدة كانت نقطة تحول فى الإبداع بخامة الزجاج إلى جانب مجال التصوير، ويعكس تأثره بالفنون المصرية القديمة.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض البرنامج اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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