انتخاب ترامب والحرب مع إيران.. أبرز توقعات فاينانشال تايمز لعام 2020

نشرت "فاينانشال تايمز" توقعاتها لعام 2020 حول مختلف القضايا، ابتداء من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السياسة الأمريكية والتحقيقات الرامية إلى عزب الرئيس دونالد ترامب، والحرب التجارية مع الصين. وكذلك أوضاع الاتحاد الأوروبي.



تشير الصحيفة في البداية إلى أخطاء في توقعاتها لعام 2019، وكذلك في توقعات القراء خاصة بالنسبة لأزمة "بريكست" حيث كانت تتوقع وقف خطة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. لكن بالسنبة إلى عام 2020، ترى الصحيفة أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أمامه هدف التوصل لصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي كما أنه لديه فرصة جيدة.



تقول الصحيفة إنه سيكون من شبه المستحيل أن يأمل جونسون في أبعد من مجرد صفقة تغطي تجارة البضائع مع الاتحاد الأوروبي خلال الوقت المتاح، موضحة أن جونسون يرغب في إزالة التعريفات والحصص على جميع تجارة السلع.



وتوضح في توقعها، أن الدول الأوروبية لها مصلحة أيضا في مثل تلك الصفقة، خاصة أن لديهم فائض كبير في تجارة السلع، بالتالي سيكون هناك متطلبات، لكنها حذرت من

من إصرار فرنسا على إدراج مصايد الأسماك في أي صفقة وأن تعطي بريطانيا تأكيدات بأنها لن تسعى إلى تقويض معايير الاتحاد الأوروبي بشأن العمل والبيئة.



وبشأن عودة حزب العمال البريطاني إلى الانتخابات، ترى الصحيفة أنه لا مجال لذلك الأمر، خاصة أن قادة حزب العمل المنتهية ولايتهم أوصوا بـ "فترة من التأمل" في الطريق الذي يسير فيه حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة بعد أسوأ هزيمة له في الانتخابات منذ عام 1935.



وذكرت أن أولئك الذين ما زالوا في الحزب يخشون أو يحذرون من أن وجود جيريمي كوربين في السلطة سيؤدي إلى إنهاء هذه الطرقة وقد يخيب أملهم، موضحة أن القضاء على المعارك والانقسامات داخل الحزب المعارض سيأخذ وقتا طويلا.



كما توقعت "فاينانشال تايمز" انهيار تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفي ظل مكافحة ميركل للحفاظ على التحالف المسيحي الذي تقوده، تواجه الأحزاب السياسية اختلافا مع خطط تحالف ميركل.



وعن الانتخابات الأمريكية 2020، قالت الصحيفة إن ترامب لن يفوز بالتصويت الشعبي في انتخابات نوفمبر، مشيرة إلى انتخابات 2016 التي خسرت فيها هيلاري كلينتون رغم حصولها على ما يقرب من 3 ملايين صوت أكثر من السيد ترامب



وتتوقع أن يكون هذا الهامش أكثر اتساعًا في عام 2020 ، موضحة أنه لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى إعادة انتخاب السيد ترامب، وتشير إلى أن إقامة الكثير من الناخبين المناهضين لترامب في ولايات ديمقراطية بالفعل مثل كاليفورنيا ونيويورك، سيؤدي إلى "إهدار" أصواتهم.



واستبعدت الصحيفة أن تدخل الولايات المتحدة في حرب مع إيران، مشيرة إلى تلاشي المخاوف بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب وإيران منذ شهور حيث كثفت إدارة ترامب إستراتيجيته "القصوى للضغط" طهران، بينما ردت الأخيرة بتحركات استفزازية نثل إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار ، والاستيلاء على سفينة بريطانية، ومهاجمة "أرامكو" عملاق النفط في المملكة العربية السعودية.



وتقول الصحيفة إنه رغم تلك التحركات والخطاب العدائي، أظهر ترامب عزوفًا عن اتخاذ إجراء قوي، حيث يصر جميع أنصاره على أنهم لا يريدون الحرب، وأوضحت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات، من المرجح أن يريد ترامب أن تتورط أمريكا في صراع.



وعن وضع الاقتصاد الهندي واحتماليه عودته للواجهة مرة أخرى، تقول الصحيفة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند انخفض من 8% إلى 4.5% في العام الماضي، بسبب المشاكل الخطيرة في النظام المصرفي والمالي وقطاع العقارات الذي كان مزدهرًا في السابق.



لكن حكومة رئيس الوزراء مودي تصر على أن مشاكل الهند الاقتصادية دورية وليست لديها خطة موثوقة للتصدي للتحديات، مشيرة إلى النمو قد يتعافى قليلًا من أدنى مستوى له منذ ست سنوات، لكن الهند سوف تكافح لاستعادة الزخم الكافي لتجاوز الصين.