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رياضة

جروس يستبعد نجم المنتخب الجزائرى من قائمة الأهلى أمام الشباب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:25 م
يوسف البلايلى
يوسف البلايلى
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عمر سلامة
قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السعودى والزمالك السابق، استبعاد الجزائري يوسف بلايلي من قائمة الفريق لمباراة القمة أمام الشباب.

ويحل الأهلي ضيفًا على الشباب غدًا "السبت"، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت تقارير أن جروس قرر استبعاد يوسف بلايلي بعد تعرضه لإصابة خفيفة بالكتف، أثناء مشاركته في مران الأهلي.

وكان بلايلي ضمن العناصر التي يخطط جروس لمفاجأة الشباب بها، بعد عودة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام النجوم، بدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز العاشر، برصيد 15 نقطة.
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