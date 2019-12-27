سقوط قذائف داخل قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في كركوك

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، سقوط عدد من القذائف داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.



وقالت الخلية في بيان، إن "عددًا من القذائف سقطت داخل معسكر K1 في محافظة كركوك"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لقناة "السومرية نيوز".



وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط أربع قذائف هاون داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك، مشيرا إلى اصابة منتسب.



جدير بالذكر أن قاعدة "كي وان" ، تضم مقرات فوج المستشارين الامريكان وعددا من القوات الأمريكية.