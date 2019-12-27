AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد جديد للقاء المؤجل بين ليفربول ووست هام | تعرف عليه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:35 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
Advertisements
يسرى غازى
أعلن اليوم الجمعة الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزى عن تحديد موعد جديد من قبل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم لمباراة الريدز أمام نظيره فريق وست هام والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر بـ البريميرليج.

وكانت مباراة ليفربول ووست هام قد تم تأجيلها من قبل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم نظرًا لانشغال ليفربول بالمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر الشهر الجاري وحقق لقبها الريدز.

وكشف نادي ليفربول عن الموعد الجديد عبر موقعه الرسمي على أن يقام اللقاء يوم 24 يناير المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع.

وحقق مساء أمس فريق ليفربول فوزا مهما على نظيره فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما.

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب الأندية المنافسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مواجهات ليفربول في ديسمبر.. محمد صلاح يستهدف لدغ ضحاياه المفضلين

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يهدد صدارة ليفربول ومانشستر سيتي يتراجع

لقاء الجريحين | موعد مباراة آرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

قطار ليفربول في الدوري الإنجليزي يسعى لدهس واتفورد.. اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18.. ليفربول محمد صلاح في الصدارة رغم الغياب

ترشيحاتنا

أبرزها اللانشون | أطعمة تتناولها يوميا تصيبك بسرطان القولون.. فيديو

تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الفن| دلال عبد العزيز تكشف حقيقة تدهور حالة شويكار الصحية .. منى فاروق تحتفل بالكريسماس على طريقتها

عبدالواحد السيد: رفضت حراسة مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006

فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد