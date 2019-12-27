موعد جديد للقاء المؤجل بين ليفربول ووست هام | تعرف عليه

أعلن اليوم الجمعة الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزى عن تحديد موعد جديد من قبل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم لمباراة الريدز أمام نظيره فريق وست هام والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر بـ البريميرليج.



وكانت مباراة ليفربول ووست هام قد تم تأجيلها من قبل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم نظرًا لانشغال ليفربول بالمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر الشهر الجاري وحقق لقبها الريدز.



وكشف نادي ليفربول عن الموعد الجديد عبر موقعه الرسمي على أن يقام اللقاء يوم 24 يناير المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع.



وحقق مساء أمس فريق ليفربول فوزا مهما على نظيره فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما.



يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب الأندية المنافسة.

