الأهلي يهزم الجزيرة في دوري سوبر رجال السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة 86 - 82، في إطار الجولة الثالثة من الدور الترتيبي لدوري السوبر.



أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.



ليحقق "المارد الأحمر" فوزه الثالث على التوالي بالبطولة عقب فوزه على فريقي طلائع الجيش والزمالك.



ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع سبورتنج يوم الإثنين المقبل، فيما يلعب الجزيرة مع نظيره مصر للتأمين.