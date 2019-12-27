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أخبار العالم

الإمارات تكشف حقيقة استخدام تطبيق ToTok للتجسس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:33 م
الإمارات تنفي استخدام
الإمارات تنفي استخدام تطبيق ToTok للتجسس
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قسم الخارجي
أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية أنها تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الإتصال الصوتي و المرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق ToTok "تو توك".

وتابعت: في بيان أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشددت: على أن تطبيقات الإتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.

وأوضحت: أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"أنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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