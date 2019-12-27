تحرير 187 محضرا وقضية تموينية في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة مكبرة على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.



وأسفرت الحملة عن الآتي:



1- تحرير 81 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز.



2- تحرير 27 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات.



3- تحرير 26 محضرا لأصحاب المستودعات.



4- 21 محاضر لأصحاب المحلات التجارية لوجود سلع مجهولة المصدر.



5- تحرير 32 محضرا لأصحاب المحلات التموينية؛ لمخالفة مقررات الحصص التموينية التي يتم صرفها.



وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية على استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.