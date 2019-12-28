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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: مستعدون لبدء الامتحانات اليوم.. وجهزنا أماكن لذوي الاحتياجات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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قســــم التعليم
أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع كليات الجامعة العملية والنظرية تبدأ اليوم السبت الموافق 28 – 12 – 2019 .

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والمقرر انعقادها في 21 كلية ومعهدا، حيث سيؤديها 67 ألف طالب وطالبة في اللجان التى أعدت بالكليات.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الأسئلة ستكون شاملة للمقرر، وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة أن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسبا، ومراعاة الطلاب ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في الورقة الامتحانية وورقة الإجابة، والالتزام بإعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.
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