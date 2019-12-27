قافلة جامعتي طنطا وجنوب الوادي تقدم الرعاية الطبية ل 1425 حالة.. صور

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن قافلة جامعتى طنطا وجنوب الوادى لمحافظة البحر الأحمر خلال يومين نجحت فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ل 1425 حالة وصرف الدواء اللازم لكل حالة فى حلايب وشلاتين وأبو رماد، فضلا عن توزيع أدوات مدرسية لطلاب المدارس ومساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجا وتدريب شباب الأطباء بحلايب علي الاستخدام الآمن للدواء.



وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لقطاع خدمة المجتمع، أن الجامعة سترسل القوافل دوريا استجابة لطلب الأهالى وشيوخ القبائل إلى محافظة البحر الأحمر بعد نجاح تلك القافلة.



كانت قافلة جامعتى طنطا وجنوب الوادى الطبية والتى انطلقت الى محافظة البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فى يومها الثانى وصلت إلى أبو رماد، حيث شهدت إقبالا من الأهالى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 477 حالة وصرف الدواء إليهم بالمجان.



ورحب الشيخ اوهاج شيخ مشايخ قبائل أبو رماد بالفرق الطبية المشاركة فى القافلة من جامعتى طنطا وجنوب الوادي، وأشاد بحسن رعاية المرضى وإلى استحسان الأهالى واقبالهم على القافلة لتلقى العلاج.



قال الدكتور أحمد غنيم المشرف على القافلة الطبية لجامعة طنطا، إنه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 477 حالة فى أبو رماد وتم تحويل 9 حالات حرجة إلى مستشفيات جامعتى جنوب الوادي طنطا لتلقى العلاج كما تم عمل وتدخلات جراحية بسيطة لأربع حالات بالوحدة الصحية بأبو رماد.