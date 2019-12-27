كشف حساب| آخر مستجدات حياة كريمة وصندوق التعليم الخيري.. و175 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع



وأوضحت أن من هنا تأتي فكرة الصندوق حيث أن جميع أطياف المجتمع تساهم في أهم قضية تنموية في المجتمع وهي قضية التعليم.



175 مليار جنيه استثمارات تم توجيهها لمدن الجيل الرابع





شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل حوارية حول "السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات"، والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.



وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى "التنمية العمرانية في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، موضحة أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية تتمثل في زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت أن من هنا تأتي فكرة الصندوق حيث أن جميع أطياف المجتمع تساهم في أهم قضية تنموية في المجتمع وهي قضية التعليم.شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل حوارية حول "السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات"، والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى "التنمية العمرانية في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، موضحة أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية تتمثل في زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.

يرصد موقع "صدى البلد" الإخباري أعمال وأنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الأسبوع، والتي جاء على رأسها تخصيص 175 مليار جنيه استثمارات لمدن الجيل الرابع، واخر مستجدات صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث آخر مستجدات مبادرة "حياة كريمة" بحضور قيادات الوزارتين.وأوضحت هالة السعيد أن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.وأوضحت هالة السعيد أن الوزارة استطاعت في إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث استطعنا تدريب حوالي 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون ثلاثي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لضخ وزارة الأوقاف لـ ١٠٠ مليون جنيه لصالح صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن فكرة الصندوق تم إطلاقها منذ عدة أشهر وتم الاستفادة من أوائل الوزارات ومن قانون هيئة سوق المال بوجود صناديق استثمار خيرية لتفعيل التنمية المستدامة، موضحة أن التنمية المستدامة تقوم علي المشاركة من جانب كل أطراف المجتمع حيث أن رؤية مصر ٢٠٣٠ هي رؤية الشعب تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكل أطيافة مؤكدة أن الجمعيات الأهلية و الأكاديميين والبرلمانيين والإعلاميين كذلك هم شركاء في وضع الرؤية وتفعيلها.