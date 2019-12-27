جلسة صلح بين عائلتي نرجس شهيدة الشرف والقاتل بالمنوفية

نجحت مساعي كبار العائلات بمركز تلا بعقد جلسة صلح عرفية بين أهلية المجني عليها نرجس التي قتلها طالب بعد فشله في الاعتداء عليها.



وعقدت جلسة الصلح بحضور كبار العائلات بالمركز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمركز لإنهاء الخلافات بين العائلتين.



وانتهت جلسة الصلح بين أهل نرجس شهيدة الشرف وأهل القاتل وتم الاتفاق علي عدد من البنود اهمها رحيل أهل القاتل خارج القرية واتمام الصلح لحقن الدماء ورحيل الاسرة خارج القرية وغرامة الاسرة مع استمرار الإجراءات القضائية في مسارها الطبيعي.



كان اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا بالعثور علي جثة نرجس. م 33 عاما ربة منزل بأحد المنازل تحت الانشاء وتوصلت التحريات الي قيام م. ا 17 عاما طالب بالثانوية العامة بقتلها بعد فشله في الاعتداء عليها.



وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.