كشف حساب| القطاعات الرابحة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,884.95 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.35%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 0.02% مسجلا 529.65 نقطة.



سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.47% مغلقا الفترة عند مستوى 1,982.86 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 0.22 % مغلقا عند 16,227.08 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,391.88 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 700.5 مليار جنيه مقابل 701.8 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6 مليارات فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 46.45 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55 % خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.4 % والعرب على 9.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 201.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 10.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.6 % وسجل العرب 8.7 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,701.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1,057.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع موارد أساسية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 10.6 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 816 مليون جنيه.



وتلاه قطاع بنوك بتداول 6.2 مليون ورقة مالية بقيمة 414.84 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 86.3 مليون ورقة مالية بقيمة 279.7 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الخدمات المالية بتداول 90.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 66 مليون جنيه، رعاية صحية بتداول 35.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 253.6 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 36.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 154 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 16.5 مليون ورقة مالية بقيمة 114.4 مليون جنيه.