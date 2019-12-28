مشاكل الأطباء بـ 2019.. بدأت بالاعتداء على طاقم طبي.. وضع ضوابط الاعلانات الطبية والدوائية.. والامتحان القومي الموحد.. والتكليف أخر الأزمات

لمنع أعمال البلطجة..الأطباء تطالب وزارة الصحة بوضع كاميرات بالمستشفيات

الأطباء: الأعلى للإعلام مسؤول عن وضع ضوابط الاعلانات الطبية والدوائية

الأطباء عن الامتحان القومي الموحد: يكون مرة واحدة ويقيس المعلومات الإكلينيكية

انفراد.. بعد التوافق بشأنه بين الأطباء والصحة.. ننشر قواعد إلحاق المكلفين في حركة سبتمبر 2019





شهدت النقابة العامة للأطباء عدة أزمات في العام الحالي، على راسها تكرار مسلسل الاعتداء على الطاقم الطبي، والتي اسفرت عن اصابة كثير من الاطباء، وتتوالي الازمات مرارا بازمة ظهور غير الاكفاء وبدون ترخيص، ولغير الاطباء والذي يشكل خطر كبير بحديثهم عن المنتجات والاجهزة والادوية الطبية.





أزمة الاعتداء علي الطاقم الطبي:-





إزاء تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، توجه مجلس نقابة الأطباء بقائمة مطالب لحماية الأطباء، إلى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية، وتقدم إلى وزيرة الصحة وكذلك مجلس النواب.





وتقدم مجلس نقابة الأطباء بالطلبات التالية:





1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء علي الفريق الطبي.





2 – التأكيد علي جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.





3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة ( حيث إن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل).





4- الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.









ازمة الاعلانات الطبية:-





قال الدكتور احمد فتحي، عضو مجلس نقابه الاطباء، انه يوجد سيل من الاعلانات الطبيه والدوائية في الفترة الاخيرة علي التلفزيون، مضيفا أن النقابة مسؤوله عن تنظيم دور اعلان الاطباء عن انفسهنم وعيادتهم، وليس المنتجات او المنشآت.

واكد فتحي لـ"صدي البلد" ان لوائح اداب المهنة تتضمن كيفية تعريف الطبيب عن نفسه والعقوبات الموقعة تجاه مخالفة ذلك.





واوضح، انه يجب وضع معايير للاطباء اثناء الظهور علي التليفزيون، ومن يخالف يحاسب.





واشار فتحي، إلى انه يجب وضع رقابة مشدده علي محاسبة القنوات الفضائية المعرضة للمنتجات الطبية والتي يجب ان تشمل كل القنوات لانه توجد قنوات تبث من الخارج وليس علي قمر النيل سات، وتنشر اعلانات غريبه وخطر تضر بصحة المرضي.





وسلمت نقابة الأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.





وذلك من خلال تقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج.





وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .





أزمة الامتحان القومي الموحد:-





أصدرت نقابة الأطباء اليوم، السبت، بيانا رسميا يتضمن توصيات مجلس النقابة بخصوص الامتحان القومى الموحد لخريجى الطب، والذى صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزاولة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019، وجاء فيه:





"بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر عن مجلس النواب وبعد النظر فى توصيات ورشة العمل التى حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلى النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة.

فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019 إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة، حيث إن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجى كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التى تجعل منه طبيبا آمنا قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة.





وبالتالى فإن نقابة الأطباء توصى بالآتى:





1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الامتياز.

2- فى حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون امتحانا واحدا فقط، على أن يكون تحريريا فقط.

3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط.

4- يتم السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للامتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.

5- تكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات.

6- يتم تنظيم الامتحان كل ثلاثة أشهر، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد.

7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشى بموجبه فى إعداد الامتحانات.

8- يكون التقدم للامتحان مجانا بدون أى رسوم فى أول مرتين امتحان لكل طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية".





ولفتت النقابة في بيانها إلى بعض الملاحظات المهمة والتي تتمثل في الآتي:

1- إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظرا لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.





2- لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الإمتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفى حالات الضرورة القصوى فقط.





أزمة التكليف:-





بعد فترة طويلة من المناقشات بين الأطباء ووزارة الصحة، والخلاف حول طبيعة نظام التكليف الجديد، أخيرا تم اللقاء بين وزيرة الصحة، ووفد من الأطباء بالأمس تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول نظام التكليف، وعليه تم إعداد قواعد إلحاق الأطباء البشريين المكلفين في حركة سبتمبر 2019 على البرنامج التدريبي للزمالة المصرية.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز ما جاء في بنود نظام التكليف الجديد:





- بعد ظهور نتيجة التكليف يتم توزيع جميع الخريجين في جميع التخصصات على أماكن تدريب الزمالة بكل المحافظات على أن يكون أولوية الثدي في في محافظة تكليفه ويتم انتقاله إلى محافظة أخرى في حالة عدم توفير أماكن تدريب في نفس محافظته في أضيق الحدود لحين توافر مکان معتمد للتدريب في تخصص بمحافظة تكليفه.





-يقتضي المتدرب 9 أشهر بالمستشفى جهة تدريبه و3 أشهر بالوحدات الصحية بالتناوب طبقا للجداول التي تقوم بوضع المديرية مع اللجنة الفرعية لتطوير الزمالة بالمحافظة، على أن تكون على الوحدات التي في نطاق مديرية تكليفه لمدة 3 سنوات، وذلك ما عدا التخصصات النادرة يقضي المتدرب فيها كل المدة بالمستشفى بما لا يخل بالبرنامج التدريبي المعتد من الزمالة المصرية.





- يقضى الأطباء الموزعون على زمالة طب الأسرة 3 أشهر في العام الأول بطوارئ المستشفيات، ويضيق بعد ذلك البرنامج التدريبي لطب الأسرة.





- الحاصلون على تقدير مقبول يخضعون لسنة تمهيدية قبل الإلحاق بالزمالة ويتم عقد امتحان لهم بعد انتهاء العام.





- بعد الانتهاء من تدريب الزمالة يعود المتدرب للمديرية لتوزيعه على أحد مستشفيات المديرية طبقا للاحتياجات، ويتقدم للترقية بعد اجتيازه امتحان الزمالة.





التكليف بالمحافظات النائية:





والمكلفون على المحافظات النائية سيتم الاحتفاظ بهم بجميع المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 السنة 2014، بالإضافة إلى أن الأطباء الذين سيتم تكليفهم وتدريبهم بالمحافظات الثانية سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلي في تعديل التكليف ومكان التدريب.





- تعديل التخصص وجهة التدريب:





ويحق للطبيب التقدم بحركة التعديل المكملة لحركته الأصلية والمزامنة لحركة التكليف التالية له لتعديل تخصصه، وذلك على الأماكن الشاغرة من حركته، وتلك التي شغرت خلال الفترة منذ انتهاء الحركة الأصلية وحتى بداية الحركة المكملة، وما يتم استحداثه من تخصصات وأماكن للتدريب خلال نفس الفترة إن وجدت، ويكون معيار التنسيق بها هو المجموع الاعتباري للطبيب المقدم ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة لك لمدة 3 حرکات بعد الحركة الأصلية.





تعديل جهة التدريب:





ويحق للطبيب بعد مرور عام عمل فعلي بمحافظة تكليفه وتدريبه أن ينقل تدريبه إلى محافظة سكنه الأصلية، في حل عدم توافر مکان تدريبي بذات التخصص في محافظة سكنه يتم نقل جهة تدريبه إلى أقرب المحافظات إليه حين توافر مكان معتمد للتدريب في تخصص بمحافظة سكنه.





• الأطباء المجندون:

ويعفي الأطباء الضباط الاحتياط من قضاء فترة الـ3 أشهر السنوية بالرعاية الأساسية.





. نظام الإجازات أثناء التدريب:

ويجوز للطبيب الحصول على الإجازات المقررة قانون بحد أقصى عامان خلال فتره التدريب بالزمالة المصرية.





: المزايا المالية والإدارية:

ويعتبر الطبيب المكلف المتدرب بالزمالة المصرية طبيبا مقيدا من اليوم الأول لاستلام العمل بالمستشفى، ويحصل على نفس المزايا المالية والإدارية التي يحصل عليها الأطباء المقيمون.





وتم إعداد قواعد خاصة بحركة تكليف الأطباء البشريين سبتمبر 2019:





- يتم التوزيع عن طريق حركة تنسيق الكتروني طبقا للمجموع والرغبات والاحتياجات.





- الدرجة المالية للطبيب درجة شخصية تظل في ديوان عام الوزارة لمدة سنتين ويتم تثبيتها بعد السنتين.





على أن تتضمن بنود تظلمات التكليفات الآتية:





- الحالة الصحية للمكلف وتثبت بقرار من المجالس الطبية المتخصصة.

- الطبيبة المتزوجة يكون التكليف في تلك الحالة طبق لسكن الزوجية المثيت بقسيمة الزواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة في هذا الشأن.

- تعديل التكليف عن طريق سماح المجموع على الجهات الشاغرة.

- الأطباء الذين لم يتقدموا والذين يرغبون في التكليف على الجهات الشاغرة.