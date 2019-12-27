أحمد الشيخ ينشر صورة بصحبة نجم الأهلى

نشر احمد الشيخ لاعب النادى الاهلى، صورة جديدة له عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع "انستجرام".



وظهر احمد الشيخ برفقة نجم هجوم النادى الاهلى مروان محسن، وذلك خلال حضورهما افتتاح محل صديق لهما.



يذكر ان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعد 6 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة من مساء غد السبت على استاد السلام.



وخرج من القائمة كل من:محمود وحيد وحمدى فتحى وصالح جمعة ورمضان صبحى للإصابة، وصلاح محسن ومروان محسن، لأسباب فنية.



وضمت القائمة 21 لاعبًا هم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو ووليد أزارو وجونيور أجايي.



ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم مساء غد، السبت، باستاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



