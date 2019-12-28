توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك نقدم توقعات الأبراج ليوم السبت 28 ديسمبر2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك .



برج الحمل



مهنيًا: تباشر جديدًا ومميزًا، لا تخف من التجربة، فهذا اليوم يكون استثنائيًا ويمتد حتى آخر الشهر حيث يقف الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك

عاطفيًا: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنجات وتشعر ببعض التحديات التي تواجهك مع الشريك لكنك تتغلب عليها

صحيًا: تمدّد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة



برج الثور:



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن الاهتمام بدراسة ما خارج البلاد،او مشروع تخطط لتنفيذه وتعيد حساباتك المهنية بشكل دقيق لأنك تشك في بعض الأمور

عاطفيًا: أدعوك إلى التحلّي بالصبر وإلى عدم إطالة الخلافات، ولا سيّما في الأيام المقبلة المحبطة أو المملّة

صحيًا: مشاعر وانفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به، تبدو مفعمًا بالنشاط، ومليئًا بالتفاؤل



برج الجوزاء:



مهنيًا:ينصحك الفلك بالتعامل مع الزملاء بإيجابية كبيرة وابتسم للأقدار،فانت تدخل مرحلة أكثر وعدًا وأقل ضغطًا وقد تعقد اتفاقًا مهنيًا مهما

عاطفيًا: راعِ شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام، واستمع الى حدسك وقلبك ولا تكن باردًا كما الجليد

صحيًا: احم عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار



برج السرطان:



مهنيًا: يوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وقم بالمبادرة، أنت إنسان قادر على الإقناع

عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك، تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة

صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجًا طبيًا جديدًا وفعالًا



برج الاسد:



مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك وتنتصر على اعدائك

عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملًا أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور واتخاذ القرار المناسب

صحيًا: تجنّب الإفراط، خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد



برج العذراء:



مهنيًا: كثرة التدخلات تؤثر سلبًا في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعًا قبل تفاقم الأمور ووضع النقاط على الحروف

عاطفيًا: تجد نفسك واضحًا في قراراتك وحاسمًا تجاه المواقف وتتمتّع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية

صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم



:برج الميزان



مهنيًا: يتحدث الفلك هذا اليوم عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن، لكن سرعان ما تتوضح الأمور وتتحقق النتائج المبتغاة

عاطفيًا: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة، فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك تنقل إلى واقع جديد تغمره السعادة والرفاهية

صحيًا: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية ومقاومة للتسوّس



برج العقرب:



مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى والأصلب والعنيد

عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى إلى جانب الحبيب وتشكلان معًا سدًا منيعًا

صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلًا



برج القوس:



مهنيًا: سوء تفاهم مع زملاء العمل، يظهر لك حقيقة هؤلاء ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا وتوجهك إلى الصواب

عاطفيًا: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات إذا كنت ترغب في المصالحة أو الوقوع في الغرام مرة جديدة وبناء حياة سعيدة

صحيًا: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء



برج الجدي



مهنيًا: إنه وقت جيّد للمباشرة بتحرك يُظهر حسن النيات، ويجب أن تتخلّى عن خجلك وتبدو جريئًا وقادرًا على المواجهة في أي موقف تتعرض له

عاطفيًا: يخيّم الانسجام وتتحسّن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة، واصطحاب الشريك في رحلة أو سفر لتجديد شهر العسل

صحيًا: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية ويساعدك على المحافظة على صحتك النفسية والجسدية



برج الدلو:



مهنيًا: طباعك متقلبة وكلامك جارح، قد تستاء من تصرّف أحد أفراد العمل، وتجد نفسك امام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات

عاطفيًا: أدعوك الى تخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها

صحيًا: إذا أحسنت التصرّف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك عامل الإصابة بالتشنّج



برج الحوت:



مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من القدر، وقد تعرف خبرًا مهمًا أو تطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا او يكون هناك صلح مع احد المقربين

عاطفيًا: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك، وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وتحاول التعويض عما فاتك في الماضي

صحيًا: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما تعانيه مهنيًا وعاطفيًا فحاول الحفاظ عليه