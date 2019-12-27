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رياضة

الإسماعيلى يختتم استعداداته للاتحاد بمران خفيف

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
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نور عادل
اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى استعداداته مساء اليوم تحضيرا للقاء الاتحاد السكندرى غدا السبت فى ذهاب دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكيكية أبرزها التسليم والتسلم وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية وسط تعليمات بتشديد الرقابة الدفاعية.

شهد المران حضور المستشار محمد الكلية “أمين الصندوق” والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الادارة بجانب محمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات الذين حرصوا على مساندة الفريق من خارج الخطوط.

وقام الجهاز الفنى بتنفيذ أكثر من جملة فنية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء ،كما ادى حراس المرمى تدريبات على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير ، قبل أن يختتم بتقسيمة قدم خلالها كل لاعب فيها أفضل ما لديه لنيل ثقة المدير الفنى.
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