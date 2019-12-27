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برلمان

الوزراء الجدد في ضيافة البرلمان يناير 2020

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة السابقة على ضرورة تواجد الوزراء الجدد مع بداية يناير 2020، لعرض رؤيتهم وبرامجهم فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة، ومناقشة مشاريع القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان.

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان قام بجهود كبيرة خلال دور الانعقاد الماضي في مناقشة العديد من القوانين وتعديلها وإصدارها لصالح المواطن والدولة.

وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرورة حضور الوزير المختص لمناقشة القوانين الخاصة بوزارته وفي حالة عدم حضوره سوف يتم تأجيل مناقشة القانون الا في حالة عدم قدرة الوزير للحضور بسبب اجتماع رئاسي وفي ذلك ينوب عنه المسؤول المختص بالوزارة.

وأوضح النائب، أنه ينتظر من الوزراء الجدد مزيدا من الجهود من أجل التنمية الشاملة واكمال ما تم انجازة في السابق.

وأكمل النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل في جميع المجالات من اجل رفع اسم مصر عاليا وننتظر من الوزراء الجدد العمل بالسير إلى الأمام وفقًا لتوجيهات الرئيس وتطلعات الشعب.
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