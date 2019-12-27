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فن

بـ جاكيت أسود أنيق | محمد إمام يتألق في شوارع باريس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:07 م
محمد امام
محمد امام
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محمد بدران
نشر الفنان "محمد إمام" صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء عطلته بفرنسا.

وظهر محمد امام بإطلالة شتوية انيقة فى شوارع باريس حيث ارتدى جاكيت اسود، وايس كاب احمر وكوفية، نالت إعجاب متابعيه.

كان الفنان محمد إمام، أعلن عن طرح فيلمه الجديد " لص بغداد " بدور العرض السينمائي في يناير 2020.

يذكر أن فيلم لص بغداد أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للفيلم.

ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز، ويشارك فى بطولته فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.
بـ جاكيت أسود أنيق | محمد إمام يتألق في شوارع باريس
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