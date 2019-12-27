رسميا.. ليفربول يحمل شارة مونديال الأندية أمام وولفرهامبتون

أعلن ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، ارتداء قمصان تحمل الشارة الذهبية الخاصة ببطل كأس العالم للأندية، في مباراة وولفرهامبتون المقبلة.



ويستضيف ليفربول، نظيره وولفرهامبتون، بعد غد، الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقا للحساب الرسمي لليفربول عبر "تويتر"، فإن الفريق سيرتدي قمصانا تحمل شعار "بطل كأس العالم للأندية" لمباراة واحدة فقط، بعد الحصول على استثناء من الاتحاد الإنجليزي.



وأشار إلى أن الفريق سيرتدي قمصانًا تحمل الشعار ذاته في دوري أبطال أوروبا، لحين تتويج فريق جديد بلقب كأس العالم للأندية.



وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، على عدم وضع أي شعارات تخص أي بطولة غير تابعة له.



وحصد ليفربول لقب بطولة العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، ديسمبر الجاري، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي 1-0 في النهائي.