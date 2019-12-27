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رياضة

الدوري الإنجليزي | جوارديولا يتلقى صدمة فى الربع ساعة الأولى أمام ولفرهامبتون

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أشهر حكم مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون البطاقة الحمراء في وجه إديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لدييغو جوتا لاعب ولفرهامبتون المنفرد بشكل كامل بالمرمى و دخل برافو بدلًا منه على حساب أجويرو.

وجاءت أخطر فرص الربع ساعة الأولى عن طريق ركلة حرة مباشرة لـ ولفرهامبتون في مكان خطير بالقرب من حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها جواو موتينيو بتسديدة مباشرة في منتصف المرمى تصدى لها الحارس كلاوديو برافو بثبات وأمسك الكرة.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه وولفرهامبتون.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر – أوتاميندي – فيرناندينيو – ميندي.

خط الوسط: رودريجو – دي بروين – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز – أجويرو – ستيرلينج. 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
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