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لم تعذب مسلمي الإيجور.. سفير الصين بالقاهرة: العلم الأزرق المتداول شعار لـ جماعة إرهابية.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن العلم الأزرق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شعار لجماعة إرهابية وهي حسابات حديثة ضمن جيش إلكتروني للهجوم على الصين والإدعاء بتعذيب مسلمي الإيجور.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين لن تتأثر بالشائعات والأكاذيب الخاصة بتعذيب المسلمين في إقليم الإيجور.

وأوضح أن تعذيب الصين للمسلمين هو خبر مزيف ضمن الحملة العدائية ضد الصين وهي حملة ممنهجة لأن الصور الشخصية للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر هذه الأخبار المزيفة تحمل العلم الأزرق وبه النجم والهلال وهو علم يرجع إلى أحد التنظيمات الإرهابية التي تم تصنيفها من جانب منظمة الأمم المتحدة.

وكشف السفير الصيني في مصر أن الغرض من نشر تلك الشائعات هو إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار داخل الصين وليس هذا الأسلوب الأول الذي تعرضت له الصين وهو ما تعرضت له بكين خلال فترة الربيع العربي.

وتابع السفير الصيني أن بعض الصورة المنتشرة عن تعذيب الصين للمسلمين ليست من الصين أصلا والموجودين في الصور ليسوا مسلمين، وبعض من هذه الصورة المزيفة ترجع إلى عام 2004.
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