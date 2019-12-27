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سيد رجب يعلق على منحه جائزة أفضل ممثل استثنائي في 2019.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:23 م
سيد رجب
سيد رجب
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عمرو ممدوح
أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل ممثل استثنائي للعام الثاني على التوالي في استفتاء برنامج معكم منى الشاذلي.

وأضاف سيد رجب، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه يرى كل الآباء طيبين ويرى شخصية الأستاذ عبد الحميد بطل فيلم "أبو العروسة" في المصريين. 

وأوضح الفنان سيد رجب، أنه تلقى طلبا من عروسة تقول فيها إن والدها متوفي وتريده حضور فرحها، مشيرا إلى أنه لم يبلغها بموافقته على الحضور، وقرر مفاجأتها بالحضور إلى قاعة الفرح.
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