بمشهد ساخر من مسرح مصر.. مصطفى بسيط يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

حرص الفنان مصطفى بسيط نجم مسرح على تهنئة زميله محمد أسامة الشهير با اوس اوس بعيد ميلاده وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام



ونشر بسيط صورا له بصحبة اوس اوس من كواليس مسرح مصر وكتب على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا كوكب الشرق والله كالبدر".





ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.



مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.



يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.







