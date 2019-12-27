AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمشهد ساخر من مسرح مصر.. مصطفى بسيط يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:06 م
مصطفى بسيط و أوس
مصطفى بسيط و أوس أوس
Advertisements
محمد بدران
حرص الفنان مصطفى بسيط نجم مسرح على تهنئة زميله محمد أسامة الشهير با اوس اوس بعيد ميلاده وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام

ونشر بسيط صورا له بصحبة اوس اوس من كواليس مسرح مصر وكتب على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا كوكب الشرق والله كالبدر".


ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني. 

مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.



بمشهد ساخر من مسرح مصر.. مصطفى بسيط يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صور ورسالة رومانسية.. نجم مسرح مصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صاحبي الجدع.. محمد عبدالرحمن يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

أوس أوس يهنئ نجم مسرح مصر بعيد ميلاده.. صورة

بمشهد ساخر من مسرح مصر.. علي ربيع يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

سليمان عيد مهنئا أوس أوس بعيد ميلاده: السنة الجاية تبقى أحلى من حمدى الميرغنى

ترشيحاتنا

السويسري فايلر يكشف دور قاعدة المعلومات وصعوبة مواجهة بلاتينيوم

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

الكرواتي أنتي تشاتشيتش | كل ما تريد معرفته عن المدير الفني الجديد لـ بيراميدز

بعد الحديث عن انتقاله للزمالك |عبدالله السعيد: عقدي مع بيراميدز ممتد

أخبار نادي الزمالك | الفريق بـ الأزرق أمام زيسكو.. و كارتيرون يجتمع باللاعبين

أول ظهور لـ هنادى مهنى واحمد خالد صالح بعد إعلان خطبتهما رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر