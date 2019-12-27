AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صورة.. خالد النبوي يعلن موعد عرض فيلم يوم وليلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:35 م
خالد النبوى
خالد النبوى
Advertisements
محمد بدران
أعلن الفنان خالد النبوى، موعد عرض فيلم "يوم وليلة"، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة.

ونشر "خالد النبوى" صورة له من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلا: "منصور الدهبي حبيب زملاته.. فيلم يوم وليله 6 يناير بجميع دور العرض".

فيلم يوم وليلة شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي علي جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية. 

وتدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.
صورة.. خالد النبوي يعلن موعد عرض فيلم يوم وليلة
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. نجاة نجم الزمالك من الغرق.. عبدالله السعيد يحسم جدلًا.. إنجاز جديد لـ صلاح

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح | تعرف على موعد الشبكة

بعد أزمة الفيديو الإباحي | منى فاروق تكشف عن أول أعمالها الفنية

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد