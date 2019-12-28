أصول الإستراتيجة الروسية الحالية فى شرق المتوسط

في مارس 2014، في خضم الأزمة الأوكرانية، ادعى الرئيس باراك أوباما أن روسيا كانت مجرد "قوة إقليمية"، لكن شرق البحر الأبيض المتوسط شهد على كيف رفعت روسيا مكانتها في الساحة الدولية في ذلك الوقت.





لقد اعتبرت حكومات قبرص واليونان ومصر موسكو بمثابة موازنة للغرب ولعبت ورقة روسيا في مفاوضاتها مع بروكسل وواشنطن.







ومن جانبها، أجرت روسيا في سوريا أول تدخل عسكري لها خارج حدود الاتحاد السوفيتي السابق منذ نهاية الحرب الباردة. بات إسقاط القوة العسكرية والدبلوماسية الروسية في البحر الأبيض المتوسط حقبة جديدة في العلاقات بين روسيا والغرب، مما فتح سيناريو جديدًا من التنافس الجيوسياسي.





كانت جمهورية قبرص عضوًا في حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة وتم الحفاظ على هذه العلاقة الدفاعية مع موسكو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي من خلال شراء الدبابات والمروحيات القتالية في التسعينيات.







في عام 1997، اندلعت أزمة دولية عندما تم الكشف عن الشراء القبرصي لنظام الدفاع طويل المدى المضاد للطائرات من روسيا.







حذرت تركيا من نشر الصواريخ في قبرص، على ايه حال "أزمة الصواريخ فى قبرص لم تحل" إلا من خلال نقل الصواريخ إلى جزيرة كريت، حيث سيطرت عليها القوات المسلحة اليونانية. عادت العلاقات الخاصة بين جمهورية قبرص وروسيا إلى الأخبار مع الأزمة المالية التي عصفت بأوروبا في عام 2008.







جمعت البنوك القبرصية كميات كبيرة من الديون الخاصة اليونانية وتم جرها إلى الأزمة اليونانية، وتعرضت قبرص لضغط مفرط. وتم وضع تصور روسى لاحتمال إنقاذ مالي، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف اجتماعية وقيود على السيادة الاقتصادية في عام 2013.







وكان الروس يشكلون ربع السياح الذين يزورون قبرص، وكانت بسبب ذلك تحصل قبرص عائدات كبيرة، وفقا للتقديرات، ما بين ثلث ونصف الأموال الموجودة في البنوك القبرصية نشأت في روسيا، مع اعتبار قبرص ثاني أكبر متلق للاستثمار الروسي في عام 2011 والدولة التي حصلت على ثالث أكبر مبلغ من الاستثمارات الروسية خلال الفترة 2005-2011.في مقابل الحصول على قروض، كانت السلطات القبرصية على استعداد للتفاوض بشأن دخول روسيا في استغلال حقول الغاز البحرية في المنطقة الاقتصادية القبرصية الحصرية.







أبرم الاتفاق القبرصي الروسي مع منح قرض بسعر فائدة منخفض. ولم يشكل هذا بأي شكل حزمة إنقاذ للقطاع المصرفي في البلاد. وهكذا كان الشعور هو أن "الورقة روسيا" كانت مجرد مناورة دبلوماسية تستخدمها السلطات في نيقوسيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، تاركة الوضع الجيوستراتجى فى وضع الأزمة. لم تخرج موسكو خالية اليدين حيث حصلت على إذن لاستخدام قاعدة أندرياس باباندريو الجوية، المكونة من القطاع العسكري لمطار بافوس الدولي، وقاعدة إيفانجيلوس فلوراكيس البحرية بالقرب من ليماسول على الساحل الجنوبي للجزيرة على حقوق الاستخدام فقط "في حالات الطوارئ والمهام الإنسانية. في غضون ذلك، من ناحية أخرى عرضت موسكو العمل كوسيط بين المؤسسات التركية واليونانية بالجزيرة، بالإضافة إلى السعي لتكون شريكا في استغلال وتوزيع الغاز الطبيعي في قاع البحر المتوسط.







استقبل انتصار تحالف اليسار الراديكالي (SYRIZA) في الانتخابات التشريعية اليونانية التي أجريت في 25 يناير 2015 مع الأمل على الشبكات الاجتماعية من قبل أولئك المتعاطفين مع فكرة التحول اليساري في أوروبا كتحدى لعقيدة مؤسسات بروكسل. ولكن في صباح اليوم التالي للانتخابات، أصبح الابتهاج محيرًا عندما وصلت أنباء من أثينا عن اتفاق تشكيل حكومي ليس مع التجمعات اليسارية ولكن مع حزب المحافظين المستقلين اليونانيين (ANEL).







خلال الحملة الانتخابية لعام 2012، دعا سيريزا إلى انسحاب اليونان من الناتو، وإغلاق منشآتها على الأراضي اليونانية وقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل. لا شك أن تحالف الحكومة مع ANEL بدا غير متماسك، من خلال منظور أيديولوجية اليسار واليمين تحت شرط استمرار اليونان فى الاتحاد الأوروبي. كان لدى الطرفين تعاطفا مع روسيا فلاديمير بوتين أو علاقات معها، مما فتح الباب لاتجاه جديد للسياسة الخارجية لأثينا. في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن التحالف الحكومي، عقد رئيس الوزراء المكلف ألكسيس تسيبراس اجتماعات مع السفراء الروس والصينيين، والتي تمت قراءتها كرسالة إلى الاتحاد الأوروبي.







هذا الأسبوع بالذاته احتجت الحكومة اليونانية حول الطريقة التي أصدر بها المجلس الأوروبي بلاغًا يلقي باللوم على روسيا لتكثيف القتال في شرق أوكرانيا. بعد بضعة أشهر، في أبريل 2015، سافر رئيس الوزراء تسيبراس إلى روسيا حيث دعا مباشرة إلى إنهاء العقوبات الأوروبية على روسيا. لم تكن حزمة المساعدات الاقتصادية الروسية المحتملة لليونان على جدول الأعمال في ذلك الاجتماع، لكن ألكسيس تسيبراس قام برحلة ثانية لحضور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو 2015. هناك أعلن تسيبراس أن أوروبا كانت تعيش في وهم "مركز الكون بالمعنى الحرفي" في حين أن "القوى الناشئة دوليا تلعب دورًا أكثر حيوية على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي "، مستشهدة بأمثلة للتعاون بين دول البريكس والاتحاد الأوروبي الآسيوي بقيادة روسيا. هذه المرة تم اقتراح خطة إنقاذ اقتصادية روسية افتراضية من قبل الصحافة الروسية . كانت موسكو تريد اقامه خط لانابيب الغاز التى سيربط روسيا بتركيا عبر البحر الأسود و وتم عرض اليونان نفسه كبديل لمشروع خط أنابيب الغاز نابوكو المتوقف، والذي كان سينقل الغاز من حوض بحر قزوين إلى أوروبا الوسطى. وفقًا لأسبوعية دير شبيجل الألمانية، يمكن أن تحصل اليونان على ما بين 3 مليارات و5 مليارات يورو للحصول على حقوق نقل الغاز الروسي.





كانت الإيرادات المتوقعة من امتداد البث التركي بمثابة وعد للمستقبل، وكان لليونان دائنون دوليون. رن جرس الإنذار في واشنطن، حيث قد يؤدي العناد الأوروبي تجاه اليونان إلى سقوط اليونان، ويدفعها خارج الاتحاد الأوروبي إلى أحضان قوى مثل روسيا. اتخذ الرئيس باراك أوباما نفسه خطوات لضمان تجنب القادة الأوروبيين لما وصفه وزير الخزانة جاك لويس بأنه "خطأ جيوسياسي".







قامت مصر، أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان وبطل الوحدة العربية، بتغيير معروف في التحالف خلال الحرب الباردة. مع اتفاقات كامب ديفيد في عام 1979، أكملت تحولها من حليف موسكو إلى واشنطن.







أصبحت المساعدات العسكرية ضمانًا لكل من التحالف مع الولايات المتحدة والسلام مع إسرائيل في بلد تعد فيه القوات المسلحة مؤسسة الدولة الأساسية.







وضع الربيع العربي واشنطن في موقف صعب وترك تغيير 2013 العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في أزمة .في عام 2014، كانت مصر ثاني أكبر متلقٍ من حيث حجم المساعدات العسكرية الأمريكية في العالم، حيث حصلت على 1.3 مليار دولار. ولكن بعد التغيير الذي حدث في مصر في 3 يوليو 2013، قررت حكومة الولايات المتحدة فرض قيود، مما يسمح بشحن قطع الغيار ولكن ليس أنظمة جديدة. تم إيقاف تسليم 12 قاذفة مقاتلة من طراز F-16 وعشر طائرات هليكوبتر من طراز Apache ومجموعات لتحديث 125 دبابة أبرامز و20 ذخيرة هاربون مضادة للسفن، على الرغم من حقيقة أنه في حالة طائرات الهليكوبتر من طراز Apache، العقد مؤرخ من عام 2009 وتم دفعه بالفعل من قبل وزارة الدفاع المصرية. كان ضغط الكونغرس مفتاح الولايات المتحدة لفرض قيود على المساعدات العسكرية لمصر.





ومع ذلك، في أبريل 2015، وافقت واشنطن على نقل المواد الدفاعية المحجوبة ولكنها أدخلت إصلاحات على برنامج المساعدات العسكرية لمصر: لقد غيرت نموذج التمويل أقل فائدة لوزارة الدفاع المصرية وحدد هدف التركيز العسكري المساعدة في المجالات التي تهم الولايات المتحدة.





أحد أسباب الحكومة الأمريكية لرفع القيود المفروضة على نقل المواد العسكرية إلى مصر ارتفاع العنف الجهادي في شبه جزيرة سيناء واحتمال انتشار الفوضى الناتجة عن المرحلة الجديدة من الحرب الأهلية الليبية إلى البلاد. إن اهتمام الحكومة المصرية الواضح بعلاقاتها مع أكبر مورديها للدفاع في خضم نزاعين - أحدهما محلي وآخر إقليمي - حثها على البحث عن موردين جدد.





الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة غير عربية بعد التغيير فى عام 2013 كانت لروسيا في فبراير 2014 ؛ عاد الرئيس بوتين إلى الزيارة في فبراير 2015. وتشمل علاقة القاهرة الجديدة مع موسكو مجموعة الاتفاقيات الروسية المعتادة بشأن الطاقة والدفاع.







أسفرت المفاوضات الثنائية عن توقيع اتفاقيات مبيعات الأسلحة، وأنجزت روسيا بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز ميج 35 و 46 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 ، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات من طراز S-300، والتي مثلت قفزة كبيرة في القدرات المصرية. كبادرة حسن نية، أعطت روسيا أيضًا سفينة حربية للبحرية المصرية. في المجال المدني، منحت روسيا الائتمانإلى مصر في نوفمبر 2015 بقيمة 25 مليار دولار يتم سدادها على مدى 35 عامًا لبناء محطة طاقة نووية يتم بناؤها بواسطة شركة روساتوم في شمال البلاد والتي يجب أن تكون جاهزة في عام 2022.





في 31 أكتوبر 2015، ضرب البلدان بمأساة طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية متروجيت حيث انفجرت فيها عبوة ناسفة بعد وقت قصير من إقلاعها من جيب شرم الشيخ السياحي. سقطت الطائرة التي تقل سائحين روس إلى سان بطرسبرغ في شبه جزيرة سيناء وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 224. بعد بضعة أشهر فقط، أعلنت السلطات المصرية أنها كانت هجومًا إرهابيًا. في هذا السياق، قدمت روسيا المشورة بشأن الحرب ضد الجماعات الجهادية العاملة في سيناء.







في إطار هذه المرحلة الجديدة، جرت مناورات عسكرية مشتركة تركز على مكافحة الإرهاب، "المدافعون عن الصداقة"، على الأراضي المصرية على مدى 11 يومًا في أكتوبر 2016. الصحيفة الروسية أبلغت إزفستيا عن مفاوضات سرية لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في سيدي براني (تقع على بعد حوالي 95 كيلومترًا من الحدود مع ليبيا) في 10 أكتوبر، لكن هذا الاحتمال تم نفيه بسرعة من قبل متحدث باسم الحكومة المصرية. إحدى القضايا ذات الأهمية الإقليمية التي تشترك فيها روسيا ومصر في أجندة دولية هي الحرب الأهلية السورية. في 8 أكتوبر 2016 ، وكعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، صوتت مصر إلى جانب روسيا لمعارضة مشروع قرار فرنسي يطالب بإنهاء العمليات الجوية فوق حلب. في اليوم نفسه، قدمت روسيا مشروع قرار لوقف إطلاق النار صوتت مصر لصالحه ولكن هذا أدى إلى عدم الارتياح في قطر والمملكة العربية السعودية.







وكان الأخير قد قدم دعما اقتصاديا للحكومة التي انبثقت من التغيير السياسيى عام 2013 ولكن قطعت إمدادات الهيدروكربونات لمصر بسبب الخلاف. قاد هذا الدور الدولي الجديد لمصر وزير الخارجية الإيراني إلى اقتراح المشاركة فيه في مفاوضات السلام المتعددة الأطراف حول سوريا. يستند انسجام مصر مع روسيا وموقف إيران من سوريا إلى عداء الحكومة المصرية للأجندة السياسية الإسلامية. نمت الإستراتيجية المصرية فى تنويع حلفائها وعدم الانفصال عن الغرب، في النهاية استمرت العقود مع شركات الدفاع الأمريكية.







أقامت مصر علاقات جديدة مع فرنسا. زار الرئيس السابق هولاند مصر في أبريل 2016، حيث أعلن عن قروض بقيمة مليارى دولار ووقع عددًا من الاتفاقيات الثنائية. مصر اشترت أنظمة الدفاع الفرنسية تبلغ قيمتها مليار يورو، بما في ذلك أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وطائرات مقاتلة من رافال وسفينتان هجوميتان من طراز "ميسترال" وفرقاطة من طراز FREMM وثلاث طرادات من طراز "جويند".







لذلك، قد نستنتج أن مصر تتطلع إلى ضمان قدرتها على الحفاظ على قدراتها العسكرية في حالة حدوث أزمة علاقات مع أي من شركائها الاستراتيجيين.إن السعي للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ، وروسيا وحلفائها الإقليميين التقليديين يعني الحفاظ على توازن صعب. إضافة إلى ذلك، إذا وضعنا في الاعتبار أن مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية عميقة، والتي يعتبرها بعض الخبراء المحليين هي الأخطر منذ ثلاثينيات القرن الماضي. كما هو الحال مع اليونان وقبرص.