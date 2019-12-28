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مدرب كرة يقدم نظاما غذائيا ينقص الوزن سريعا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
مدرب كرة يقدم نظام
مدرب كرة يقدم نظام غذائي ينقص الوزن سريعا
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني بعض الرياضيين من زيادة نسبة الوزن سريعا ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أتباع هذه النصائح العامة لانقاص الوزن .

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم ،عن أفضل نظام غذائى صحى ينقص الوزن سريعا ويتمثل فيما يلي :

يشتمل النظامُ الغذائي الصحِّي على:

• الكثير من الفواكه والخضروات.

• البطاطا والخبز والأرز والمعكرونة والأغذية النشويَّة الأخرى (لكن، ينبغي اختيارُ الأصناف ذات الحبوب الكاملة).

• بعض الحليب ومشتقَّاته.

• بعض اللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا ومصادر أخرى للبروتين غير الألبان.

• كميَّات قليلة من الأطعمة والمشروبات الغنيَّة بالدهون والسكَّر.

وأضاف " مدربة كرة اليد " أنه ينبغي تجنُّبُ الأطعمة المحتوية على مستوياتٍ عاليةٍ من الملح، والتي يمكنها أن ترفعَ ضغطَ الدم وتشكِّل خطرًا على المصابين بالسمنة المُفرطة.

وأشار ألى أهمية التحقُّق من معلومات السُّعرات الحراريَّة لكلِّ نوعٍ من الطعام والشراب الذي يجري تناولُه يوميًَّا، وذلك للتأكُّد من عدم تجاوز الحدّ اليومي المسموح به.

ممارسة الرياضة وتشتمل الأمثلة على:

• المشي السريع.
• الركض البطيء.
• السباحة.
مدرب كرة يد حسام إبراهيم مدرب كرة يد حسام إبراهيم
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