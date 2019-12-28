اليوم| خالد العناني يبحث المشاكل التي تواجه القطاع السياحي بمدن البحر الأحمر

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سيزور غدا السبت، مدينة الغردقة ويلتقى باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأعضاء جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر في أول لقاء له بصناع السياحة بعد توليه وزارة السياحة.
ويناقش أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحة وسبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وخاصة الغردقة خلال الفترة المقبلة.
وتابع المصدر أن زيارة الوزير ستشمل جولة تفقدية لعدد من المنشآت السياحية بجانب زيارة متحف الغردقة المزمع افتتاحه خلال العام الجديد وسيعقد اجتماع مماثل مع جمعية مستثمري جنوب سيناء واتحاد الغرف السياحية خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مشاكلهم ووضع خارطة عمل للارتقاء بصناعة السياحة خلال الفترة المقبلة.