اليوم| خالد العناني يبحث المشاكل التي تواجه القطاع السياحي بمدن البحر الأحمر

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سيزور غدا السبت، مدينة الغردقة ويلتقى باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأعضاء جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر في أول لقاء له بصناع السياحة بعد توليه وزارة السياحة.





ويناقش أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحة وسبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وخاصة الغردقة خلال الفترة المقبلة.



