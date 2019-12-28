وعد فأوفي.. وفد برلماني يزور القناطر الخيرية الأحد المقبل

ينظم وفد مشترك من لجنتى الإسكان والسياحة والطيران المدنى، زيارة برلمانية إلى القناطر الخيرية يوم الأحد المقبل، لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.



وذلك بعد أن تعهد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى جلسة 10 ديسمبر الماضى، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة.



جاء ذلك على خلفية مطالبة النائب حاتم عبدالحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في الجلسة البرلمانية ذاتها، بعدد من المشكلات التي تواجهها.



وقال حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة " أن مدينة القناطر الخيرية منذ 20 عام تعاني من اهتمام كبير في الخدمات فهناك مشكلات تتعلق بالمستشفى العام الخاصة بها بالاضافة إلى السجل المدني الذي كانت تنتظر انشاءة منذ سنوات عديدة وغيرها من الخدمات الغير موجودة.



وأضاف النائب أنه قام خلال دور الانعقاد الماضي والحالي بطلاق عدد كبير من البيانات العاجلة وطلبات الاحاطة حول هذه المشاكل التي رصدها خلال سنوات لطرحها أمام للنقاش أمام الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الذي قام على الفور بتكليف لجنة الإدارة المحلية والسياحة والآثار بزيارة برلمانية لمدينة القناطر الخيرية يوم الأحد القادم.