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سفير الصين بالقاهرة: وجهنا دعوة لـ مسعود أوزيل لزيارة مسلمي الإيجور.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:07 م
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
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حمزة شعيب
قال لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، إن اللاعب الألماني مسعود أوزيل، الذي تنبي قضية مسلمي الإيجور، مدعو لزيارة إقليم شينجيانج؛ حتى يتأكد من الحقيقة بنفسه.

وأضاف السفير الصيني في القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مسعود أوزيل لديه الموقف العادل والرغبة المخلصة لمعرفة الحقائق، ويزور الصين للاطلاع على ما يجرى في إقليم شينجيانج.

وقال لياو لي تشيانج، إن الإعلام الغربي لم يكن عادلا في نقل ما يحدث في إقليم الإيجور، موضحا أن هناك شائعات وأكاذيب منتشرة في السوشيال ميديا عن تعذيب الصين للمسلمين فيه.

وتابع سفير الصين، أن هناك منشورات في السوشيال ميديا، تحكي الحقائق التي تحدث في منطقة شينجيانج، موضحا أن الحملة التي تتعرض لها الصين وراءها أغراض سياسية.

وكشف سفير الصين في مصر عن أن التعاون بين الصين والعالم الإسلامي والعربي، يشهد تقدما كبيرا وبسرعة فائقة، وهو لا يرضي بعض القوى الكبرى في العالم، والتي تدعي أن الصين تستعمر الدول حاليا وهو أمر غير صحيح.
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