تيمور دويدار: أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بالتدخل في ليبيا.. فيديو

قال تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، إن الرئيس التركى أردوغان ما زال مستمرا في حلمه بإعادة هيمنة الدولة العثمانية مرة أخرى.



وأضاف تيمور دويدار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" الفضائية، أن هناك خطوطا حمراء لا يستطيع أردوغان أن يعبرها.



وتابع المحلل السياسي الروسي، أن الدولة التركية ليست دولة عظمى، أو دولة مسيطرة فى المنطقة.



وأوضح تيمور دويدار، أنه في ظل عدم الاتفاق مطلقا فى وجهات النظر بين بوتين وأردوغان فى هذا الشأن، إلا أن هناك مصالح للدولتين يتم الاتفاق عليها.



وأشار إلى أن أردوغان يحاول الهروب من أزماته الداخلية في تركيا بالتدخل فى ليبيا.

