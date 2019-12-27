سفير الصين: مصنع حمض الفوسفوريك يوفر لمصر سنويا 350 مليون دولار صادرات.. فيديو

قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إنه حضر مراسم توقيع اتفاقية بخصوص إنشاء مصنع حمض الفوسفوريك الذي سيوفر لمصر 350 مليون دولار سنويا صادرات من الفوسفوريك.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصنع الجديد الذي يقام في منطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد يوفر 2000 فرصة عمل وتبلغ طاقته السنوية 500 ألف طن سنويا



وكشف لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر أن مشروع مصنع حمض الفوسفوريك يعتبر ثاني أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو ما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وهناك استعداد كامل لبذل جهود مشتركة وتقديم مزيد من الإسهامات في هذا الإطار.