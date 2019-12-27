AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. منى الشاذلي تهدي سبايدر مان الزاوية الحمراء جائزة بقيمة 100 ألف جنيه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:41 م
سبادير مان الزاوية
سبادير مان الزاوية الحمراء
Advertisements
عمرو ممدوح
فاز جهاد سبايدر مان الزاوية الحمراء، بجائزة أفضل فيديو في استفتاء 2019 ببرنامج «معكم منى الشاذلي» وجائزة بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك عن الفيديو الذي ظهر فيه ينقذ أفرادا من الأدوار الأخيرة من إحدى العمارات التي تعرضت للحريق.

وأضاف جهاد، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه صعد وأنقذ الأم أولا، ثم الجد، ليفاجأ بوجود أطفال بالدور الأخير من المبنى، فصعد مرة أخرى، مشيرا إلى أن الموقف كان صعبا للغاية.

وأوضح سبايدر مان الزاوية الحمراء، أن أصعب لحظات مرت عليه كانت خلال إنقاذه الأطفال، وسط بكائهم، وشعورهم بالخوف، مقدما الشكر لكل من ساعده، ومن صور الفيديو وحذف منه مشهد الأم مراعاة لحالتها وأنها كانت بملابس المنزل خلال الإنقاذ من الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل الشاذلي.. لقب بأسطورة السباحة ودرّب أبطال عملية إيلات

نجلاء بدر تكشف سبب بكائها فى شبر مية.. فيديو

رسائل لم تصل | جواب ممدوح عبد العليم لطفلته قبل ميلادها | ورد الابنة بعد رحيله .. شاهد

زوجة ممدوح عبد العليم وابنته تتنافسان على كشف رموز أفلامه.. شاهد

راجل من صغره.. طفل 4 سنوات ينقذ شقيقته الصغرى من الموت

من غيرك مقدرش أشتغل | هند صبري توجه رسالة إلى زوجها على الهواء

ترشيحاتنا

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي | ماذا كتب وأوصى قبل أيام من الحادث

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم

اخبار الرياضة.. نجاة نجم الزمالك من الغرق.. عبدالله السعيد يحسم جدلًا.. إنجاز جديد لـ صلاح

السويسري فايلر يكشف دور قاعدة المعلومات وصعوبة مواجهة بلاتينيوم

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد