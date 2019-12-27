شاهد.. منى الشاذلي تهدي سبايدر مان الزاوية الحمراء جائزة بقيمة 100 ألف جنيه

فاز جهاد سبايدر مان الزاوية الحمراء، بجائزة أفضل فيديو في استفتاء 2019 ببرنامج «معكم منى الشاذلي» وجائزة بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك عن الفيديو الذي ظهر فيه ينقذ أفرادا من الأدوار الأخيرة من إحدى العمارات التي تعرضت للحريق.



وأضاف جهاد، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه صعد وأنقذ الأم أولا، ثم الجد، ليفاجأ بوجود أطفال بالدور الأخير من المبنى، فصعد مرة أخرى، مشيرا إلى أن الموقف كان صعبا للغاية.



وأوضح سبايدر مان الزاوية الحمراء، أن أصعب لحظات مرت عليه كانت خلال إنقاذه الأطفال، وسط بكائهم، وشعورهم بالخوف، مقدما الشكر لكل من ساعده، ومن صور الفيديو وحذف منه مشهد الأم مراعاة لحالتها وأنها كانت بملابس المنزل خلال الإنقاذ من الحريق.

