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رياضة

الدوري السعودي| نجم الوحدة: التتويج ممكن.. والجميع لم يقصر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد راكان الشملان لاعب فريق الوحدة، أنه وُفق بالتسجيل وقيادة فريقه للفوز أمام الفيصلي 1-0 في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين، كاشفا عن طموح فرسان مكة بالموسم الجاري.

وقال الشملان في تصريحات تليفزيونية: "أهنىء جميع الوحداويين بهذا الفوز المهم والثمين، والجميع لم يقصر الليلة. حصدنا 3 نقاط مستحقة".

وعن هدفه أضاف: "أحب تسجيل الأهداف بهذه الطريقة، حالفني التوفيق، وأشكر زميلي على التمريرة المتقنة، واستغليت الفرصة بأول مباراة لي بالدوري مع الوحدة، وأعد الجميع بالأفضل في الفترة المقبلة".

وأتم الشملان: "نفكر في كل مباراة على حدة، ونطمح بالتواجد في مراكز متقدمة بالموسم الجاري، ومن الممكن حصد (اللقب) إذا حالفنا الحظ فيما هو قادم".
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