الدوري السعودي| نجم الوحدة: التتويج ممكن.. والجميع لم يقصر

أكد راكان الشملان لاعب فريق الوحدة، أنه وُفق بالتسجيل وقيادة فريقه للفوز أمام الفيصلي 1-0 في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين، كاشفا عن طموح فرسان مكة بالموسم الجاري.



وقال الشملان في تصريحات تليفزيونية: "أهنىء جميع الوحداويين بهذا الفوز المهم والثمين، والجميع لم يقصر الليلة. حصدنا 3 نقاط مستحقة".



وعن هدفه أضاف: "أحب تسجيل الأهداف بهذه الطريقة، حالفني التوفيق، وأشكر زميلي على التمريرة المتقنة، واستغليت الفرصة بأول مباراة لي بالدوري مع الوحدة، وأعد الجميع بالأفضل في الفترة المقبلة".



وأتم الشملان: "نفكر في كل مباراة على حدة، ونطمح بالتواجد في مراكز متقدمة بالموسم الجاري، ومن الممكن حصد (اللقب) إذا حالفنا الحظ فيما هو قادم".