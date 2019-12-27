اهم الأخبار.. الرئيس السيسي: أنا إنسان مسالم.. ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال.. حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من التصريحات والأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
الرئيس السيسي: أنا إنسان مسالم.. ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال| فيديو
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، مقطع فيديو، يستعرض خلاله أبرز التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
فنان هندي شهير يقتل نفسه داخل شقته.. وهذا سبب انتحاره | صور
ترك كل شيء خلفه ووضع النهاية لحياته بعد معاناة طويلة مع الاكتئاب، حيث أقدم ممثل هندي شهير ببوليود على الانتحار ليلة أمس الخميس، داخل شقته في مدينة مومباي، بعد أن ترك لأبنه الصغير رسالة مؤثرة.
وبعد وقت قصير عثر على الممثل الهندي" كوشال البنجابية" صاحب الـ 37 عامًا، داخل شقته في منطقة "بالي هيل" بمدينة "مومباي" بالهند متوفيًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كنت عندها امبارح.. دلال عبد العزيز تكشف حقيقة تدهور حالة شويكار الصحية
نفت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الشائعات التى انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاه الفنانة الكبيرة شويكار أو تدهور حالتها الصحية.
3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها
منح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الضوء الأخضر إلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لتنفيذ 3 ملفات هامة على وجه السرعه وطبقًا لما تقتضيه ظروف وجدول مباريات أبناء الرداء الأحمر.
حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا
عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، والجدل الذي أثير حول تلك الزيارة واللقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر مبروك كرشيد النائب عن حزب "تحيا تونس" بمجلس النواب، الجمعة، أن زيارة أردوغان إلى تونس ليست زيارة تنمية وتعاون وصداقة، خصوصا وأنه أتى في إطار زيارة غير معلنة مرفوقا بمدير مخابراته ووزيري دفاعه وخارجيته.
هيئة الأرصاد الجوية : حالة الطقس غدا السبت 28 -12- 2019 رياح وأمطار 72 ساعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق.
أعلى مستوى له في شهرين | رحلة صعود الذهب محليا وعالميا الأسبوع الماضي
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ محليا وعالميا حيث سجل الذهب عالميا صعودا فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار الأعلى في شهرين، كما ارتفع بنحو 7 جنيهات لكل جرام محليا مقارنة بأسعاره الجمعة الماضية.
اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل
يكاد لا يمر يوم إلا وتقع حالة اغتصاب، فالأمر لا يقتصر على الاغتصاب من شخص لا تربطه أي صلة بالضحية، بل أحيانًا يكون الاغتصاب من أقرب الاشخاص مثل الأخ أو الأب وربما تأتي الجريمة من أشخاص بعيدين كل البعد عن الضحية لتقع فريسة ذئاب بشرية في الشوارع والأسواق.
إنجاز جديد لـ محمد صلاح تحت قيادة يورجن كلوب | تفاصيل
حقق فريق ليفربول الإنجليزي انجازا جديدا تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، وذلك بتخطي حاجز الـ500 هدف في كافة المسابقات.
نقل تماثيل أبو الهول من الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير
أكد الدكتور مصطفي الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلي القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم في أثناء أعمال بناء الصرح الأول.
السلطان يلعب بالنار.. اليونان تحذر أردوغان من العزلة بسبب التوسع العثماني
في ظل الاستفزاز التركي والتحركات غير المشروعة في المنطقة، تصاعدت لهجة الانتقادات الدولية ضد أنقرة، حيث أكد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يلعب بالنار" وأنه سيزداد عزلة.
الرئيس السيسي: أنا إنسان مسالم.. ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال| فيديو
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، مقطع فيديو، يستعرض خلاله أبرز التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
فنان هندي شهير يقتل نفسه داخل شقته.. وهذا سبب انتحاره | صور
ترك كل شيء خلفه ووضع النهاية لحياته بعد معاناة طويلة مع الاكتئاب، حيث أقدم ممثل هندي شهير ببوليود على الانتحار ليلة أمس الخميس، داخل شقته في مدينة مومباي، بعد أن ترك لأبنه الصغير رسالة مؤثرة.
وبعد وقت قصير عثر على الممثل الهندي" كوشال البنجابية" صاحب الـ 37 عامًا، داخل شقته في منطقة "بالي هيل" بمدينة "مومباي" بالهند متوفيًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كنت عندها امبارح.. دلال عبد العزيز تكشف حقيقة تدهور حالة شويكار الصحية
نفت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الشائعات التى انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاه الفنانة الكبيرة شويكار أو تدهور حالتها الصحية.
3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها
منح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الضوء الأخضر إلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لتنفيذ 3 ملفات هامة على وجه السرعه وطبقًا لما تقتضيه ظروف وجدول مباريات أبناء الرداء الأحمر.
حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا
عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، والجدل الذي أثير حول تلك الزيارة واللقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر مبروك كرشيد النائب عن حزب "تحيا تونس" بمجلس النواب، الجمعة، أن زيارة أردوغان إلى تونس ليست زيارة تنمية وتعاون وصداقة، خصوصا وأنه أتى في إطار زيارة غير معلنة مرفوقا بمدير مخابراته ووزيري دفاعه وخارجيته.
هيئة الأرصاد الجوية : حالة الطقس غدا السبت 28 -12- 2019 رياح وأمطار 72 ساعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق.
أعلى مستوى له في شهرين | رحلة صعود الذهب محليا وعالميا الأسبوع الماضي
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ محليا وعالميا حيث سجل الذهب عالميا صعودا فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار الأعلى في شهرين، كما ارتفع بنحو 7 جنيهات لكل جرام محليا مقارنة بأسعاره الجمعة الماضية.
اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل
يكاد لا يمر يوم إلا وتقع حالة اغتصاب، فالأمر لا يقتصر على الاغتصاب من شخص لا تربطه أي صلة بالضحية، بل أحيانًا يكون الاغتصاب من أقرب الاشخاص مثل الأخ أو الأب وربما تأتي الجريمة من أشخاص بعيدين كل البعد عن الضحية لتقع فريسة ذئاب بشرية في الشوارع والأسواق.
إنجاز جديد لـ محمد صلاح تحت قيادة يورجن كلوب | تفاصيل
حقق فريق ليفربول الإنجليزي انجازا جديدا تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، وذلك بتخطي حاجز الـ500 هدف في كافة المسابقات.
نقل تماثيل أبو الهول من الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير
أكد الدكتور مصطفي الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلي القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم في أثناء أعمال بناء الصرح الأول.
السلطان يلعب بالنار.. اليونان تحذر أردوغان من العزلة بسبب التوسع العثماني
في ظل الاستفزاز التركي والتحركات غير المشروعة في المنطقة، تصاعدت لهجة الانتقادات الدولية ضد أنقرة، حيث أكد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يلعب بالنار" وأنه سيزداد عزلة.