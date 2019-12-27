اهم الأخبار.. الرئيس السيسي: أنا إنسان مسالم.. ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال.. حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا

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