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مرأة

منها فورمة العضلات ورفع الأداء | 23 فائدة للياقة البدنية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
منها فورمة العضلات
منها فورمة العضلات ورفع الأداء 23 فائدة للياقة البدنية
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أسماء عبد الحفيظ
كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن 23 فائدة للياقة البدينة للرياضيين ،وأنها يتميز بها العديد من اللاعبين فى الملاعب ،لذلك على كل لاعب المحاولة للحفاظ عليها و استمراره فى ممارسة الرياضية .


فوائد اللياقة البدنية :

1-تطبيق المهارة بسهولة ويسر هى أساس لاعب كرة القدم.

2-سرعة ودقة تلبية الحواس.

3-العمل على أكبر طاقة ممكنة للمباراة.

4-سهولة أداء الواجبات النفسية والذهنية.

5-تجنب الإصابات.

6-الوصول إلى أعلى فرقة للمباريات تساعد فى الجوانب النفسية والذهنية والمهارية.

7-تنمية عناصر اللياقة البدنية (تحمل- سرعة- قوة- مرونة- اتزان- توافق).

8-القدرة على أداء الحركات المهارية- القدرة على تحمل التدريب.

9-الوصول باللاعب لأقصى مجهود بدنى.

10-القدرة على الثبات الانفعالى- النفسى.

11-القدرة على تنفيذ الأداء الخططى للمباراة.

12-القدرة على الأداء لآخر وقت فى المباراة.

15-تهيئة اللاعب لتحمل الإصابات.

16-إكتساب العضلات القوة المطلوبة للأداء.

17-استخلاص الكرة فى أقرب وقت.

18-سرعة رد الفعل.

19 - وصول اللاعب للفورمة اللازمة.

20- الاستمرارية فى اللعبة طوال الموسم مهاريًا، خططى، نفسي.

21- تفادى الإصابات.

22- لثبات مستوى اللاعب.

23- رفع الكفاءة فى أداء اللعبة.
مدرب كرة يد حسام إبراهيم مدرب كرة يد حسام إبراهيم
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