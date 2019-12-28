منها فورمة العضلات ورفع الأداء | 23 فائدة للياقة البدنية

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن 23 فائدة للياقة البدينة للرياضيين ،وأنها يتميز بها العديد من اللاعبين فى الملاعب ،لذلك على كل لاعب المحاولة للحفاظ عليها و استمراره فى ممارسة الرياضية .





فوائد اللياقة البدنية :



1-تطبيق المهارة بسهولة ويسر هى أساس لاعب كرة القدم.



2-سرعة ودقة تلبية الحواس.



3-العمل على أكبر طاقة ممكنة للمباراة.



4-سهولة أداء الواجبات النفسية والذهنية.



5-تجنب الإصابات.



6-الوصول إلى أعلى فرقة للمباريات تساعد فى الجوانب النفسية والذهنية والمهارية.



7-تنمية عناصر اللياقة البدنية (تحمل- سرعة- قوة- مرونة- اتزان- توافق).



8-القدرة على أداء الحركات المهارية- القدرة على تحمل التدريب.



9-الوصول باللاعب لأقصى مجهود بدنى.



10-القدرة على الثبات الانفعالى- النفسى.



11-القدرة على تنفيذ الأداء الخططى للمباراة.



12-القدرة على الأداء لآخر وقت فى المباراة.



15-تهيئة اللاعب لتحمل الإصابات.



16-إكتساب العضلات القوة المطلوبة للأداء.



17-استخلاص الكرة فى أقرب وقت.



18-سرعة رد الفعل.



19 - وصول اللاعب للفورمة اللازمة.



20- الاستمرارية فى اللعبة طوال الموسم مهاريًا، خططى، نفسي.



21- تفادى الإصابات.



22- لثبات مستوى اللاعب.



23- رفع الكفاءة فى أداء اللعبة.