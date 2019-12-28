منها فورمة العضلات ورفع الأداء | 23 فائدة للياقة البدنية

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن 23 فائدة للياقة البدينة للرياضيين ،وأنها يتميز بها العديد من اللاعبين فى الملاعب ،لذلك على كل لاعب المحاولة للحفاظ عليها و استمراره فى ممارسة الرياضية .
فوائد اللياقة البدنية :
1-تطبيق المهارة بسهولة ويسر هى أساس لاعب كرة القدم.
2-سرعة ودقة تلبية الحواس.
3-العمل على أكبر طاقة ممكنة للمباراة.
4-سهولة أداء الواجبات النفسية والذهنية.
5-تجنب الإصابات.
6-الوصول إلى أعلى فرقة للمباريات تساعد فى الجوانب النفسية والذهنية والمهارية.
7-تنمية عناصر اللياقة البدنية (تحمل- سرعة- قوة- مرونة- اتزان- توافق).
8-القدرة على أداء الحركات المهارية- القدرة على تحمل التدريب.
9-الوصول باللاعب لأقصى مجهود بدنى.
10-القدرة على الثبات الانفعالى- النفسى.
11-القدرة على تنفيذ الأداء الخططى للمباراة.
12-القدرة على الأداء لآخر وقت فى المباراة.
15-تهيئة اللاعب لتحمل الإصابات.
16-إكتساب العضلات القوة المطلوبة للأداء.
17-استخلاص الكرة فى أقرب وقت.
18-سرعة رد الفعل.
19 - وصول اللاعب للفورمة اللازمة.
20- الاستمرارية فى اللعبة طوال الموسم مهاريًا، خططى، نفسي.
21- تفادى الإصابات.
22- لثبات مستوى اللاعب.
23- رفع الكفاءة فى أداء اللعبة.
فوائد اللياقة البدنية :
1-تطبيق المهارة بسهولة ويسر هى أساس لاعب كرة القدم.
2-سرعة ودقة تلبية الحواس.
3-العمل على أكبر طاقة ممكنة للمباراة.
4-سهولة أداء الواجبات النفسية والذهنية.
5-تجنب الإصابات.
6-الوصول إلى أعلى فرقة للمباريات تساعد فى الجوانب النفسية والذهنية والمهارية.
7-تنمية عناصر اللياقة البدنية (تحمل- سرعة- قوة- مرونة- اتزان- توافق).
8-القدرة على أداء الحركات المهارية- القدرة على تحمل التدريب.
9-الوصول باللاعب لأقصى مجهود بدنى.
10-القدرة على الثبات الانفعالى- النفسى.
11-القدرة على تنفيذ الأداء الخططى للمباراة.
12-القدرة على الأداء لآخر وقت فى المباراة.
15-تهيئة اللاعب لتحمل الإصابات.
16-إكتساب العضلات القوة المطلوبة للأداء.
17-استخلاص الكرة فى أقرب وقت.
18-سرعة رد الفعل.
19 - وصول اللاعب للفورمة اللازمة.
20- الاستمرارية فى اللعبة طوال الموسم مهاريًا، خططى، نفسي.
21- تفادى الإصابات.
22- لثبات مستوى اللاعب.
23- رفع الكفاءة فى أداء اللعبة.