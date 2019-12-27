AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العثور على حطام طائرة إيرانية سقطت قبل يومين.. ومصرع قائدها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:19 م
العثور على حطام طائرة
العثور على حطام طائرة إيرانية في محافظة اردبيل
Advertisements
قسم الخارجي
تمكنت إيران من العثور على حطام المقاتلة "ميج 29" في جبل سبلان في محافظة اردبيل الواقعة شمال غرب ايران.

وقال مساعد محافظ اردبيل للشؤون السياسية والامنية بهروز ندائي إن "فرق القوات الخاصة ورجال الاغاثة والانقاذ ومتسلقي جبال محليين تمكنوا من الوصول الى مكان سقوط الطائرة المقاتلة "ميج 29" التي تحطمت اثر ارتطامها بجبل سبلان"، وفقا لوكالة "فارس الايرانية".

وأضاف أن قطعا من حطام الطائرة تم العثور عليها يوم امس وتمكنت فرق البحث والتقصي ،الجمعة، من الوصول الى مكان تحطم الطائرة والعثور على حطامها.

وأكد أن قوات الجيش اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة في المكان، موضحا أن قائد الطائرة قد استشهد اثر الحادث.

وذكرت الوكالة "كان من الصعب تحديد مكان تحطم المقاتلة والتحقق من مصير الطيار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الأحمر والمتسلقين المحليين وسكان المنطقة حتى تم بعد ظهر اليوم الجمعة التأكد من استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني".

كانت طائرة "ميج 29" تحطمت يوم الأربعاء في أردبيل، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مروحية تابعة للجيش رصدت حطام الطائرة على سفوح قمة "بابا مقصود" في جبل سبلان، وتم إرسال مروحية تابعة للهلال الأحمر الإيراني وقوات الإغاثة الأخرى إلى تلك المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة سوخوي 57 ونجاة قائدها في روسيا

تحطم طائرة إيرانية شمال غربي البلاد

تفاصيل تحطم مقاتلة تابعة لـ الجيش الإيراني.. فيديو

ترشيحاتنا

رانيا عاطف: فؤاد المهندس ضرب محمد أبو الحسن لخروجه على النص

بعد تعيين بيراميدز أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا | تعرف على الجهاز المعاون

بسبب الأمطار | مصرع طالب إعدادي صعقا بالكهرباء بالمنوفية

ظهور نادر | شاهد ابن هنا شيحة بعدما أصبح شابًا

مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى

مجدي عبد الغني: نصحت كهربا بعدم التوقيع للأهلي واللاعب مهدد بالإيقاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر