العثور على حطام طائرة إيرانية سقطت قبل يومين.. ومصرع قائدها

تمكنت إيران من العثور على حطام المقاتلة "ميج 29" في جبل سبلان في محافظة اردبيل الواقعة شمال غرب ايران.



وقال مساعد محافظ اردبيل للشؤون السياسية والامنية بهروز ندائي إن "فرق القوات الخاصة ورجال الاغاثة والانقاذ ومتسلقي جبال محليين تمكنوا من الوصول الى مكان سقوط الطائرة المقاتلة "ميج 29" التي تحطمت اثر ارتطامها بجبل سبلان"، وفقا لوكالة "فارس الايرانية".



وأضاف أن قطعا من حطام الطائرة تم العثور عليها يوم امس وتمكنت فرق البحث والتقصي ،الجمعة، من الوصول الى مكان تحطم الطائرة والعثور على حطامها.



وأكد أن قوات الجيش اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة في المكان، موضحا أن قائد الطائرة قد استشهد اثر الحادث.



وذكرت الوكالة "كان من الصعب تحديد مكان تحطم المقاتلة والتحقق من مصير الطيار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الأحمر والمتسلقين المحليين وسكان المنطقة حتى تم بعد ظهر اليوم الجمعة التأكد من استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني".



كانت طائرة "ميج 29" تحطمت يوم الأربعاء في أردبيل، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مروحية تابعة للجيش رصدت حطام الطائرة على سفوح قمة "بابا مقصود" في جبل سبلان، وتم إرسال مروحية تابعة للهلال الأحمر الإيراني وقوات الإغاثة الأخرى إلى تلك المنطقة.