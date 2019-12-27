الدوري السعودي| موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا على منافسه الشباب السعودي يوم الغد السبت بالمباراة التي ستقام باستاد الامير فيصل بن فهد في اطار الاسبوع الثالث عشر بالدوري السعودي.



ومن المنتظر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة الا عشر دقائق على ان تذاع عبر قناة KSA sports1 الحاصلة على حق بث الدوري السعودي.



ويدخل الأهلي السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين والهزيمة في مثلهم، بينما يأتي الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في ثلاث مواجهات والهزيمة في 5 مناسبات.



ويسعى فريق الأهلي السعودي لتحقيق الفوز في تلك المباراة وذلك من اجل الانقضاض على صدارة الدوري السعودي التي يحتلها فريق النصر برصيد 26 نقطة.