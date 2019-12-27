AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا: لم نتلق ردودا من ترامب وكيم على دعوتهما للاحتفال بذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم يونج أون على دعوتهما للمشاركة في احتفالات موسكو بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين- أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "لا رد من ترامب بعد، ولا رد (من كيم يونج أون) بعد"، مضيفا: "ليس هناك رد إلى الآن منن بعض (الشخصيات المدعوة للاحتفال)، لكن جميع الدعاوى أُرسلت"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت تمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاحتفال، والذي يُقام في مايو المقبل.
Advertisements

ترشيحاتنا

مشاهد فاضحة | نجمة شهيرة تثير ضجة مع هذا الممثل

ميدو يحذر لاعبي المقاصة قبل مواجهة الأهلي | تفاصيل

لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

بعد أزمة الفيديو الإباحي | منى فاروق تكشف عن أول أعمالها الفنية

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

حقيقة الزواج السري لـ هيفاء وهبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر