وفد الاتحاد العربي لكرة القدم يشيد بتجهيزات إستاد الإسكندرية

حرص وفد من الإتحاد العربي لكرة القدم علي تفقد إستاد الإسكندرية قبل موقعة اليوم بين الاتحاد والإسماعيلي في ذهاب دور الـــ8 لبطولة كأس الملك محمد السادس للاندية ابطال العرب.



وقام وفد مكون من سعد الشويعر ممثل الامانة العامة للاتحاد العربى لكرة القدم، وماجد الرحومة المنسق العام للمباراة ومصطفى الحوسنى مراقب عام المباراة بزيارة الملعب وتفقدوا غرف خلع الملابس للاعبين وغرف الحكام وغرفة مراقب المباراة والأماكن المخصصة لعقد الاجتماع الفنى للمباراة وكذلك مكان انعقاد المؤتمر الصحفى كذلك اخر ووقفوا على اخر المستجدات بالنسبة الاماكن المخصصة لتركيب تقنية ال VAR خلال المباراة .



وأبدى الوفد العربي ارتياحه الشديد لجميع الإجراءات والتجهيزات بإستاد الإسكندرية خاصة أن هناك مكانا مخصصا لتقنية الفار التي وصلت بالفعل للملعب.

