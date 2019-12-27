AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفد الاتحاد العربي لكرة القدم يشيد بتجهيزات إستاد الإسكندرية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص وفد من الإتحاد العربي لكرة القدم علي تفقد إستاد الإسكندرية قبل موقعة اليوم بين الاتحاد والإسماعيلي في ذهاب دور الـــ8 لبطولة كأس الملك محمد السادس للاندية ابطال العرب.

وقام وفد مكون من سعد الشويعر ممثل الامانة العامة للاتحاد العربى لكرة القدم، وماجد الرحومة المنسق العام للمباراة ومصطفى الحوسنى مراقب عام المباراة بزيارة الملعب وتفقدوا غرف خلع الملابس للاعبين وغرف الحكام وغرفة مراقب المباراة والأماكن المخصصة لعقد الاجتماع الفنى للمباراة وكذلك مكان انعقاد المؤتمر الصحفى كذلك اخر ووقفوا على اخر المستجدات بالنسبة الاماكن المخصصة لتركيب تقنية ال VAR خلال المباراة .

وأبدى الوفد العربي ارتياحه الشديد لجميع الإجراءات والتجهيزات بإستاد الإسكندرية خاصة أن هناك مكانا مخصصا لتقنية الفار التي وصلت بالفعل للملعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقنية الـ VAR تثير ضجة كبيرة فى السعودية بعد نهائى آسيا بين الهلال وأوراوا

طلعت يوسف: إستاد الإسكندرية يقترب من استضافة مباراة الاتحاد والإسماعيلي في الدوري

كأس محمد السادس.. تحديد موعد مباراتي الاتحاد والإسماعيلي في ربع نهائي البطولة

كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري وبيراميدز بـ الكونفيدرالية

20 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة الجونة بالدوري

سيد عبد الحفيظ: الكرة غدارة.. وسرعة تطبيق الـ VAR مفيد للأهلي والمنافسين

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام لـ الزمالك

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

رانيا عاطف: فؤاد المهندس ضرب محمد أبو الحسن لخروجه على النص

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود؟

مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى

غرق اليخت الخاص للاعب الزمالك السابق عبد الواحد السيد | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد