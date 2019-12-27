AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سفير الصين: نعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة القناة.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:37 م
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
Advertisements
توك شو
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن بلاده تعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة قناة السويس لتوفير العمالة اللازمة في هذه المنطقة لتنمية مهاراتهم المهنية بشكل كبير.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللقاءت بين الرئيس الصيني ونظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشمل التعاون في مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأكد لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، أن الصين لديها اهتمام كبير لتنمية منطقة قناة السويس المحورية، موضحا أن هناك منطقة للتعاون الصيني الاقتصادي والتجاري وتضم أكثر من 80 شركة تعمل بداخلها وتوفر للسوق المحلية 3 ألاف فرصة عمل، وقامت بدفع ضرائب إلى مصر بقيمة أكثر من 2 مليار جنيه مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات المصرية الصينية تشهد عصرها الذهبي

أبو العينين يدعو لاجتماع بين الشركات الصينية والمصرية لزيادة التجارة والاستثمار

قبلة الاستثمار.. أبو العينين: الرئيس السيسي حريص على إلحاق مصر بالثورة الصناعية الرابعة .. وسفير الصين: مصر «رمانة الميزان» للاستثمارات فى الشرق الأوسط .. ورئيس «تيدا»: لديكم فرص واعدة

سفير الصين فى مصر يكشف حقيقة تعذيب مسلمى الإيجور .. فيديو

سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور .. فيديو

سفير الصين بالقاهرة: وجهنا دعوة لـ مسعود أوزيل لزيارة مسلمي الإيجور.. فيديو

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: حالة وحيدة لتغريم حمدي النقاز وإيقافه

بعد الحديث عن انتقاله للزمالك |عبدالله السعيد: عقدي مع بيراميدز ممتد

صاحب مطعم يقتل ويخطف 8 كلاب لطبخها لزبائنه| شاهد ماذا حدث

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد