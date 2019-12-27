سفير الصين: نعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة القناة.. فيديو

قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن بلاده تعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة قناة السويس لتوفير العمالة اللازمة في هذه المنطقة لتنمية مهاراتهم المهنية بشكل كبير.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللقاءت بين الرئيس الصيني ونظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشمل التعاون في مشروع تنمية محور قناة السويس.



وأكد لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، أن الصين لديها اهتمام كبير لتنمية منطقة قناة السويس المحورية، موضحا أن هناك منطقة للتعاون الصيني الاقتصادي والتجاري وتضم أكثر من 80 شركة تعمل بداخلها وتوفر للسوق المحلية 3 ألاف فرصة عمل، وقامت بدفع ضرائب إلى مصر بقيمة أكثر من 2 مليار جنيه مصر.